Éld meg úgy a szerelmet, mint egy pingvin − 6 dolog, amit elleshetünk ezektől a csodás állatoktól

Igen, jól olvastad, a pingvinektől kellene tanulnunk. Ezek a kis totyogós madarak ugyanis nem csupán végtelenül cukik, de még a szerelemhez is értenek. Életmódjuk és párjuk felé tanúsított odaadásuk ihlette párkapcsolati tanácsok következnek.

Azt hitted, hogy a szerelem és az intimitás csak az emberek privilégiuma? Ebben az esetben érdemes vetned egy pillantást a jégtáblák világára, ahol a szél csípős, a levegő dermesztő, a romantikát pedig egy gondosan kiválasztott kavics jelenti. A pingvinek szerelmi élete ugyanis annyira őszinte és vigyázó, hogy még egy párkapcsolati tanácsadó is tanulhatna tőlük. 

párkapcsolati tanácsok a pingvinektől
Számunkra is példaértékű a pingvinek párkapcsolata.
Forrás: Shutterstock

Éld meg úgy a párkapcsolatodat, mint egy pingvin

Mielőtt még mosolyogva legyintenél az egészre, csak nézd meg kicsit közelebbről a pingvineket. Ezek a fekete-fehér röpképtelen madarak egy életre választanak maguknak társat, kapcsolatukban pedig helyet adnak a táncnak, a közös gondoskodásnak és a rikoltozásnak. Összeszedtünk pár olyan párkapcsolati tanácsot, amivel a te szerelmed is erősebbé válhat. 

1. Vigyázzatok egymásra

A pingvinek nem egyedül harcolnak a dacos időjárással és a sokunk számára élhetetlen körülményekkel. Telepeiket közösen védik a ragadozókkal szemben, és a nagy hidegben szorosan összebújva védik magukat és a gyengébbeket. A szerelemben is pontosan ez a titok, hiszen a társad nem azért van veled, hogy megmentsen, hanem, hogy együtt szálljatok szembe az élet nehézségeivel.

2. Életmentő kommunikáció

A pingvinek társuk hangját akár több száz másik közül is felismerik. Pedig a csipogás, csivitelés és a rikoltozás köreikben mindennapos. Ők azonban nem félnek „beszélni”, hiszen pontosan tudják,hogy egy párkapcsolat csak addig marad harmonikus, amíg van miről beszélni, amíg működik a kommunikáció. A legtöbb emberi kapcsolat pedig épp azért fut zátonyra, mert idővel elmaradnak a kimondott érzések, ahogy a másik meghallgatására fordított energia is alábbhagy. 

Párkapcsolat pingvin módra
A pingvinek egy életre választanak társat maguknak.
Forrás: Shutterstock

3. Mosolyogj, még akkor is, ha süvít a jeges szél

A pingvinek rendkívül optimisták, ami alapkövetelmény egy olyan jeges pokolban, ahol minden egyes percért meg kell küzdeni. Nem állnak feltartott szárnyakkal egy vastagabb jégpáncél felett, hanem egymás jelenlétéből erőt merítve megpróbálják átugrani az előttük tornyosuló akadályt. A problémákon való rágódás helyett próbálj némileg felülemelkedni, és mosolyogva, öleléssel fordulni a másik felé. 

4. Fejezd ki a szerelmedet, amennyire csak tudod

A hím pingvinek bizony nem pironkodnak az érzéseik miatt, és szégyenérzet nélkül hangot is adnak neki. Ha szerelmesek, azt az egész kolónia tudja. Mi emberek azonban hajlamosak vagyunk időnként visszafogni magunkat, hogy ne legyünk túl sokak. Ha te is beleestél már ilyen hibába, vegyél példát a pingvinekről és tudd, az érzéseid kimutatása sosem gyengeség, inkább bátorság. 

5. Légy hűséges

A pingvinek monogámok, társukhoz egy egész életen át ragaszkodnak. Nincs se játszmázás, se ghostingolás, se szünetkérés, csak elköteleződés, bizalom és kitartás. Természetesen az emberi párkapcsolatok világa összetettebb és zajosabb, de a hűség nálunk is az egyik legvonzóbb és legértékesebb dolog. 

6. Mutasd ki a szereteted

A pingvinek tánccal, énekkel és örömteli mozdulatokkal fejezik ki, hogy mennyire fontos számukra a társuk. Náluk bizony a szenvedélyt nem csökkentik a szürke hétköznapok. Ne hagyd, hogy a mókuskerék bedarálja a párkapcsolatodat, egy kedves szó, egy csók mindig bele kell férjen.

A pingvinek világa ugyan sok mindenben eltér a miénktől, de az, ahogyan társuk felé fordulnak, számunkra is példaértékű. Hiszen legyen szó a jeges sziklák vidékéről vagy a városi forgatag közepéről, az igazi társak együtt mindent képesek átvészelni.

