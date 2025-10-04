Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat

Amikor már ghostolni sem veszik a fáradságot – Az orbiting lett az új idegesítő randitrend

kapcsolat orbiting ghosting
Pópity Balázs
2025.10.04.
Az online randizás világában minden évben sikerül újabb és újabb gyomrosokat bevinni az emberi kapcsolatoknak. Mostanra már szó nélkül eltűnni is lusták vagyunk. A ghosting után itt a legújabb randitrend, az orbiting, amikor a másik látszólag köddé válik, mégis ott kering körülötted, mint egy műhold. Nem szakítja meg veled a kapcsolatot, de nem is akar tőled semmit – viszont békén sem hagy egészen.

Az ismerkedés manapság nem egyszerű. Jártál már úgy, hogy egy online társkeresőn beszélgettél valakivel, randizni is voltatok, aztán se szó, se beszéd, egyszer csak eltűnt? Nos, van rosszabb! A ghosting után itt az orbiting, a randizás legújabb idegőrlő jelensége. Az orbiting jeléntése, hogy a másik fél nem kommunikál veled közvetlenül, viszont feltűnően követi minden mozdulatodat az online térben. Lájkolja a posztjaidat, nézegeti a sztorijaid, néha kommentel is, de ennyi. Ez nemcsak frusztráló, de pszichológiailag is káros: folyamatos reménykedésre ad okot, miközben valójában nem tesz semmit azért, hogy mélyebb kapcsolatot építsen ki veled.

a keringés grafikája és az orbiting metaforája
Orbiting: kerigés a vágy tárgya körül
Forrás: Shutterstock

Mi az orbiting és miben más mint a ghosting?

Az online randizás tele van buktatókkal. Amíg a ghostingnál már megtanultuk, hogyha valaki eltűnik, akkor ő valószínűleg már nem akar velünk kapcsolatot tartani, addig a legújabb jelenségnél ez már nem ilyen egyértelmű. Az orbiting kifejezés az „orbit”, azaz pályán keringés kifejezésből ered. Arra utal, hogy valaki úgy viselkedik, mint egy bolygó körül pályára állt aszteroida: nem fog találkozni a felszínnel, a légkörbe se akar belépni, de látszik, hogy ott van. Nem ír rád, nem hív el sehova, de mindig látod a sztorijaid nézőlistáján, hogy lájkolgatja a képeidet, sőt néha még kommentel is, csak nehogy elfelejtsd, hogy ő még létezik. 

Több oka is lehet annak, ha valaki ezt csinálja:

  • Egosimogatás: jó érzés nekik tudni, hogy még mindig gondolsz rájuk.
  • Biztonsági háló: nem akarnak kapcsolatot, de ha minden rosszul sül el, vissza akarnak térni hozzád.
  • Kíváncsiság: egyszerűen csak nem bírják elengedni, mi történik veled.
  • Kontroll: passzív jelenléttel fenntartják a hatalmi helyzetet.

Miért idegesítőbb, mint a ghostingolás?

Amíg a ghostingnál egyértelmű a helyzet, az orbiting a bizonytalanság melegágya. Nem tudod, hogy végleg eltűnt-e az illető, vagy van még esély. Ez olyan, mintha valaki kinyitna egy ajtót, de soha nem engedne belépni rajta. A legkevesebb, amit megtehetsz, hogy ne gondold túl. Ha valaki csak a sztoridat nézi, az még nem jelenti azt, hogy érdeklődik is irántad. Ha zavar, akkor tiltsd le. Aki fél cselekedni, azon érdemes továbblépni. 

