4 dolog, amit az X-generáció a telefonjaival művel, és amitől a Z-generáció kiborul

Sok 40 év feletti felnőtt nőtt fel olyan háztartásban, ahol csak egyetlen vezetékes telefon volt, ha volt egyáltalán. Ma pedig már szinte mindenkinek ott lapul a mobil a zsebében. A világ őrült gyorsasággal változik, és ahogy idősödünk egyre nehezebb tartani vele a tempót. A generációs különbségek miatt a Z-generáció ezt nehezen érti meg, és az idősebbek bizonyos mobilhasználati szokásait totál cikinek tartja. Mutatjuk melyik ez a négy szokás.
Az idősebb korosztály mobilszokásai, amelyek kiborítják a Z-generációt
A korábbi generációk tanulják, a mostani generációk pedig már szinte az anyatejjel szívják magukba a mobiltelefonok világának minden tudását. Közöttük pedig jelentős digitális szakadék alakult ki abban, hogy a korkülönbség miatt ki hogyan használja és állítja be a telefonját. Íme, az a négy leggyakoribb dolog, amit az idősebbek csinálnak a telefonjukkal, és ami miatt a fiatalok gyakran felhúzzák a szemöldöküket.
1. Véletlenül bekapcsolják a zseblámpát
Nem egyszer előfordul, hogy a zseblámpa véletlenül bekapcsol a mobilon, de az idősebbek ezt sokszor hosszú ideig észre sem veszik. Egészen addig, amíg valakinek véletlenül a szemébe nem világítanak. A zárolt képernyőn lévő gombok közül a zseblámpa könnyen eltávolítható, így véletlenül tuti nem fog működésbe lépni ez a zavaró funkció.
Ráadásul az boomereknél gyakran elmarad a fényerő szabályozásának beállítása is, így a telefonjuk a sötétben is úgy világít, mint egy erős reflektor.
2. Nem zárják le a telefon képernyőjét
Az idősebb korosztályból sokan az üzenetküldés vagy telefonálás után rögtön a zsebükbe vagy a táskájukba teszik a telefont anélkül, hogy megnyomnák az oldalsó gombot. Ennek pedig gyakran az a vége, hogy zsebből tárcsáznak valakit, akivel nem is akartak beszélni. Az automatikus zárolást érdemes a lehető legrövidebb időre állítani, hogy a telefon a lehető leggyorsabban lezárja magát. A Z-generáció számára az is felfoghatatlan, hogy miért nem állítanak be PIN-kódot a készülékre, hiszen számukra ez alapvető biztonsági lépés.
3. Hosszú szöveges üzeneteket küldenek
A Z -generáció nem szereti a kisregény hosszúságú üzeneteket. Az idősebbek, akik a papíralapú levelezés világában nőttek fel, hajlamosak mindent belesűríteni egy üzenetbe, és nem feltétlenül értik a rövid SMS-ek lényegét.
Az üzenethagyáskor a „senior screen syndrome” biztos jele, ha valaki bemutatkozik az üzenetben („Itt Anya”), vagy aláírja a nevét a szövegben.
Ez elkerülhető, ha felhagynak a felesleges kommenteléssel a csoportos chatben, és nem továbbítanak bosszantó dolgokat, például láncleveleket. Ha pedig szeretnének jó pontot szerezni a fiatalok szemében, érdemes megismerkedniük az emojik használatával, amelyek segítségével frappánsan és hatékonyan kifejezhetik a mondandójuk egy részét.
4. Váratlan hívásokat kezdeményeznek
Akik a vezetékes telefonok világában nőttek fel, hajlamosak spontán telefonálni. Egy váratlan hívás a fiataloknak szorongást okoz, míg az idősebbeknél ez szinte ismeretlen. Ők bárhol és bármikor örömmel beszélgetnek a barátaikkal telefonon, a gyerekeikkel azonban már nem feltétlenül ez a legjobb kapcsolattartási mód. A mai fiatalok inkább kerülik a telefonálást, sokkal komfortosabbnak, gyorsabbnak és praktikusabbnak találják az üzenetküldést.
A generációk néha nehezen találják meg a közös hangot. A fiatalok lehet, hogy most kuncognak az idősebbek fura dolgain, de idővel rajtuk is kuncognak majd az őket követő generációk.