4 dolog, amit az X-generáció a telefonjaival művel, és amitől a Z-generáció kiborul

Sok 40 év feletti felnőtt nőtt fel olyan háztartásban, ahol csak egyetlen vezetékes telefon volt, ha volt egyáltalán. Ma pedig már szinte mindenkinek ott lapul a mobil a zsebében. A világ őrült gyorsasággal változik, és ahogy idősödünk egyre nehezebb tartani vele a tempót. A generációs különbségek miatt a Z-generáció ezt nehezen érti meg, és az idősebbek bizonyos mobilhasználati szokásait totál cikinek tartja. Mutatjuk melyik ez a négy szokás.

A Z-generációt kiborítja az X-generációsok és boomerek mobilhasználata

Forrás: Shutterstock/Ladanifer

Az idősebb korosztály mobilszokásai, amelyek kiborítják a Z-generációt

A korábbi generációk tanulják, a mostani generációk pedig már szinte az anyatejjel szívják magukba a mobiltelefonok világának minden tudását. Közöttük pedig jelentős digitális szakadék alakult ki abban, hogy a korkülönbség miatt ki hogyan használja és állítja be a telefonját. Íme, az a négy leggyakoribb dolog, amit az idősebbek csinálnak a telefonjukkal, és ami miatt a fiatalok gyakran felhúzzák a szemöldöküket.

1. Véletlenül bekapcsolják a zseblámpát

Nem egyszer előfordul, hogy a zseblámpa véletlenül bekapcsol a mobilon, de az idősebbek ezt sokszor hosszú ideig észre sem veszik. Egészen addig, amíg valakinek véletlenül a szemébe nem világítanak. A zárolt képernyőn lévő gombok közül a zseblámpa könnyen eltávolítható, így véletlenül tuti nem fog működésbe lépni ez a zavaró funkció.