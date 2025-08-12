Itt a nagy generációszótár: töltsd ki a tesztet és megmondjuk, mikor születtél

Az, hogy hogyan fejezed ki magad, eltérő lehet a munkahelyeden, a barátaid körében, a párkapcsolatodban, de még az otthoni személyes naplódban is. A szavaid megmutathatják, hogy milyen a kommunikációs stílusod, a hangulatod és azt is, hogy milyen a személyiséged (például, hogy mennyire vagy művelt). Ám, van még valami, amit kifejezetten jól be lehet azonosítani a mondataid alapján: ez pedig nem más, mint a korod! Ezért elhoztuk a generációszótárat: töltsd ki és mi megmondjuk, melyik generációba tartozol.
Augusztus 12. a Fiatalság világnapja, ezért egy tesztet állítottunk össze, hogy megtudhasd, melyik generációban tartozol a szóhasználatod alapján.
Lehet, hogy oda sem figyelsz a szavaidra és arra, hogy hogyan fejezed ki magad, pedig igenis számít, hiszen könnyedén megmutathatja, hogy mikor születtél. Tudd meg a tesztünkből, hogy melyik generációba tartozol, a leggyakrabban használt szavaid alapján!
Mit mondasz arra az emberre aki, csinos és karizmatikus?
A) trendi
B) megnyerő
C) pöpec
D) rizz
Mit mondasz arra, ha kellemetlen és rossz valami?
A) cringe
B) necces
C) gázos, cinkes
D) az gatya
Hogyan nevezed a helyi menő arcot?
A) fullos topcsávó
B) fain gyerek
C) pacák
D) Chad/Sigma
Mit mondasz arra, ha valami nagyon szuper?
A) fullos
B) menő
C) zsírkirály
D) slaaay/zseni
Hogyan hívod a legjobb barátod?
A) BFF
B) hű cimborám
C) span/öribari
D) ride or die/bestie
Mit mondasz arra, aki kicsit butus, béna?
A) lúzer
B) balfácán
C) szerencsétlen
D) noob/ NPC
Hogyan fejezed ki azt, hogy valamit komolyan mondasz?
A) full komolyan/kajakra
B) Isten bizony
C) esküszöm
D) fr (for real)/seriously
Számold össze, mennyi A, B, C vagy D választ adtál, majd olvasd el lentebb a jellemzőit! (Ha az A válaszod a legtöbb, akkor abba a generációba tartozol!)
1995 és 2010 között születtél. Inkább videót nézel, vagy podcastot hallgatsz, mint hogy könyvet olvasnál, így ezek a tartalmak vannak hatással a szókincsedre.
Laza, önazonos ember vagy, akik a multitasking mestere!
Te még tudod, mi az a walkman!
1965 és 1979 között születtél és te voltál az a bizonyos korán felnőni kényszerülő „kulcsos gyerek”. Praktikus a gondolkodásod, de már felnőttkorban tanultad meg az internetet használni, ami a szókincseden is meglátszik, hiszen nem vagy annyira képben a legmenőbb, mai szlengekkel.
1980 és 1994 között születtél és már kiskorodban használtad a digitális eszközöket. Igen világlátott és edukált vagy, ami a hatással van a szókincsedre.
Hajlamos lehetsz a kiégés (és egyéb problémád) ellen önfejlesztő könyveket olvasni, amik gyarapítják a szókincsedet.
A legfiatalabb generációba tartozol, akik 2010 után születtek. A te életednek már szerves része a technológia, el sem tudnád képzeli az életedet a telefonod nélkül. Jellemző lehet rád, hogy a családi vacsoráknál a családtagjaid nem értik minden szavadat.
Gyakran észrevétlenül hunglish-t, azaz angol és magyar nyelv keverékéből összeálló mondatokat használsz.
