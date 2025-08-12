Itt a nagy generációszótár: töltsd ki a tesztet és megmondjuk, mikor születtél

Az, hogy hogyan fejezed ki magad, eltérő lehet a munkahelyeden, a barátaid körében, a párkapcsolatodban, de még az otthoni személyes naplódban is. A szavaid megmutathatják, hogy milyen a kommunikációs stílusod, a hangulatod és azt is, hogy milyen a személyiséged (például, hogy mennyire vagy művelt). Ám, van még valami, amit kifejezetten jól be lehet azonosítani a mondataid alapján: ez pedig nem más, mint a korod! Ezért elhoztuk a generációszótárat: töltsd ki és mi megmondjuk, melyik generációba tartozol.

Augusztus 12. a Fiatalság világnapja, ezért egy tesztet állítottunk össze, hogy megtudhasd, melyik generációban tartozol a szóhasználatod alapján.

A generációszótár: töltsd ki és mi megmondjuk, mikor születtél

Forrás: Moment RF

Generációszótár: nézzük mennyire vagy fiatal a szóhasználatod alapján

Lehet, hogy oda sem figyelsz a szavaidra és arra, hogy hogyan fejezed ki magad, pedig igenis számít, hiszen könnyedén megmutathatja, hogy mikor születtél. Tudd meg a tesztünkből, hogy melyik generációba tartozol, a leggyakrabban használt szavaid alapján!

Válassz ki egyet az állítások közül, hogy megtudhasd, hogy mennyi idős vagy a szavaid alapján!

Mit mondasz arra az emberre aki, csinos és karizmatikus?

A) trendi

B) megnyerő

C) pöpec

D) rizz

Mit mondasz arra, ha kellemetlen és rossz valami?

A) cringe

B) necces

C) gázos, cinkes

D) az gatya

Hogyan nevezed a helyi menő arcot?

A) fullos topcsávó

B) fain gyerek

C) pacák

D) Chad/Sigma

Mit mondasz arra, ha valami nagyon szuper?

A) fullos

B) menő

C) zsírkirály

D) slaaay/zseni

Hogyan hívod a legjobb barátod?

A) BFF

B) hű cimborám

C) span/öribari

D) ride or die/bestie

Mit mondasz arra, aki kicsit butus, béna?

A) lúzer

B) balfácán

C) szerencsétlen

D) noob/ NPC

Hogyan fejezed ki azt, hogy valamit komolyan mondasz?

A) full komolyan/kajakra

B) Isten bizony

C) esküszöm

D) fr (for real)/seriously

Melyik generációban születtél a válaszaid alapján?

Számold össze, mennyi A, B, C vagy D választ adtál, majd olvasd el lentebb a jellemzőit! (Ha az A válaszod a legtöbb, akkor abba a generációba tartozol!)

A): Z generáció szavait használod legtöbbet:

1995 és 2010 között születtél. Inkább videót nézel, vagy podcastot hallgatsz, mint hogy könyvet olvasnál, így ezek a tartalmak vannak hatással a szókincsedre.

Laza, önazonos ember vagy, akik a multitasking mestere!

B): X generáció szavait használod legtöbbet:

Te még tudod, mi az a walkman!

1965 és 1979 között születtél és te voltál az a bizonyos korán felnőni kényszerülő „kulcsos gyerek”. Praktikus a gondolkodásod, de már felnőttkorban tanultad meg az internetet használni, ami a szókincseden is meglátszik, hiszen nem vagy annyira képben a legmenőbb, mai szlengekkel.