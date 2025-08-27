Ciki napi rutinok: ezekért a dolgokért tartja furcsának a Z generáció a 40 felettieket

A generációs különbségek az élet számos területén megmutatkozhatnak: öltözködésben, zenében, szórakozásban, vagy utazási szokásokban. Azonban a 40 felettieknek vannak olyan mindennapi szokásaik, amelyek számukra teljesen természetesek, azonban a Z generáció számára ezek már nagyon régimódinak tűnnek. Vajon te hányat csinálsz a listán szereplő „old school” szokások közül?
„Jaj, anya, ne már, ez tök égő!” – Ha tini gyereked van, szinte biztosan hallottad már ezt a szájából. De vajon mik azok a tevékenységek, amelyekre a mai fiatalok már csak lesajnálóan legyintenek? Lehet, hogy a mindennapi életed és a hétköznapi rutinod része, de a Z generáció felgyorsult, digitális világában ezek már szinte elképzelhetetlenek. Persze ez nem jelenti azt, hogy innentől le kéne mondanod róluk. A mai ifjúság már egy teljesen más értékrend szerint működik, más prioritásaik vannak, így természetes, hogy másként vélekednek. De lássuk, mik azok a dolgok, ami miatt furcsának tartják a negyven felettieket.
A negyven felettiek közel 70%-a még mindig rendszeresen használja a Facebookot.
Nemcsak a barátokkal való kapcsolattartásra, hanem arra is, hogy tájékozódjon, közösséget találjon és építsen, valamint szórakozzon. A Z generáció ezt roppant furcsának találja, hiszen ma már rengeteg közösségi média alkalmazás áll rendelkezésre. És pont az idősebb korosztály aktív jelenléte miatt a fiatalok számára már ciki a Facebook, helyette inkább más platformokon, például a TikTokon, vagy az Instagramon vannak aktívabban jelen.
„A sípszó után kérem hagyjon üzenetet.” – És a 40 felettiek bizony hagynak. Mert ők még inkább telefonálnak, minthogy szöveges üzenetet írjanak. Bár a hangüzenetek küldése újra reneszánszát éli, és a hosszas pötyögés helyett a fiatalok is gyakran így kommunikálnak egymással, de ezt on-line teszik. A Z generáció tagjai még a munkahelyeken is inkább e-mailt vagy üzenetet küldenek, ahelyett, hogy személyes vagy virtuális megbeszélést szerveznének. Kényelmetlenül érzik magukat telefonálás közben, így nem meglepő, hogy furcsának találják, ha a negyven felettiek ezt minden nap csinálják.
Legyen szó útvonaltervről, beszállókártyáról vagy receptekről, a Z generáció furcsának találja, hogy a negyven felettiek naponta nyomtatnak ki dolgokat ahelyett, hogy a mobiljukat használnák.
A 40 felettiek ezt a praktikusság miatt teszik. Számukra könnyebb kézben tartani, átlátni és rendszerezni valamit fizikailag, mint online, különösen, ha valaki nem túl jártas a digitális világban.
Mivel az idősebbek gyakran kiszolgáltatottabbak az online csalásokkal és adathalász támadásokkal szemben, nem meglepő, hogy igyekeznek elkerülni ezeket a saját biztonságuk érdekében.
A baby boomerek használják rendszeresen a kuponokat a vásárlásaik során, de az X generáció tagjai sem sokkal maradnak le, ha kuponos akciókról és kedvezményekről van szó!
A Z generáció azonban furcsának találja, hogy a negyven felettiek papírkuponokat vágnak ki, hiszen ma már rengeteg online lehetőség áll rendelkezésre, ami sokkal kényelmesebb.
A hűségprogramoktól kezdve az online kuponokig ugyanannyi, vagy akár több pénzmegtakarítási lehetőség van online, mint a hagyományos papír alapú kuponokban. Ezek nemcsak kényelmesebbek és könnyebben használhatók, de általában személyre szabottak is, és segítenek a fogyasztónak, hogy az év során tényleg spórolni tudjon a szükséges dolgokon.
A fiatalok maximum a suliban használnak papírt és tollat, de a 40 felettiek számára a papíron való jegyzetelés mindennapi tevékenység. A fiatalok, akik szinte már elfelejtenek kézzel írni, ezt nagyon furcsállják, hiszen már rengeteg kényelmes online lehetőség áll rendelkezésre.
Pedig sok tanulmány is azt bizonyítja, hogy a kézzel írt jegyzetek segítik a memóriát, a koncentrációt és a tanulást, még ha a Z generáció számára ez szokatlannak is tűnik.
