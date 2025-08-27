Ciki napi rutinok: ezekért a dolgokért tartja furcsának a Z generáció a 40 felettieket

A generációs különbségek az élet számos területén megmutatkozhatnak: öltözködésben, zenében, szórakozásban, vagy utazási szokásokban. Azonban a 40 felettieknek vannak olyan mindennapi szokásaik, amelyek számukra teljesen természetesek, azonban a Z generáció számára ezek már nagyon régimódinak tűnnek. Vajon te hányat csinálsz a listán szereplő „old school” szokások közül?

A Z generáció szerint ezek a szokások már nagyon régimódiak.

Forrás: Getty Images

Ezek a dolgok már cikik a Z generáció szerint

„Jaj, anya, ne már, ez tök égő!” – Ha tini gyereked van, szinte biztosan hallottad már ezt a szájából. De vajon mik azok a tevékenységek, amelyekre a mai fiatalok már csak lesajnálóan legyintenek? Lehet, hogy a mindennapi életed és a hétköznapi rutinod része, de a Z generáció felgyorsult, digitális világában ezek már szinte elképzelhetetlenek. Persze ez nem jelenti azt, hogy innentől le kéne mondanod róluk. A mai ifjúság már egy teljesen más értékrend szerint működik, más prioritásaik vannak, így természetes, hogy másként vélekednek. De lássuk, mik azok a dolgok, ami miatt furcsának tartják a negyven felettieket.

A Facebook használata

A negyven felettiek közel 70%-a még mindig rendszeresen használja a Facebookot.

Nemcsak a barátokkal való kapcsolattartásra, hanem arra is, hogy tájékozódjon, közösséget találjon és építsen, valamint szórakozzon. A Z generáció ezt roppant furcsának találja, hiszen ma már rengeteg közösségi média alkalmazás áll rendelkezésre. És pont az idősebb korosztály aktív jelenléte miatt a fiatalok számára már ciki a Facebook, helyette inkább más platformokon, például a TikTokon, vagy az Instagramon vannak aktívabban jelen.

Üzenetrögzítő használata

„A sípszó után kérem hagyjon üzenetet.” – És a 40 felettiek bizony hagynak. Mert ők még inkább telefonálnak, minthogy szöveges üzenetet írjanak. Bár a hangüzenetek küldése újra reneszánszát éli, és a hosszas pötyögés helyett a fiatalok is gyakran így kommunikálnak egymással, de ezt on-line teszik. A Z generáció tagjai még a munkahelyeken is inkább e-mailt vagy üzenetet küldenek, ahelyett, hogy személyes vagy virtuális megbeszélést szerveznének. Kényelmetlenül érzik magukat telefonálás közben, így nem meglepő, hogy furcsának találják, ha a negyven felettiek ezt minden nap csinálják.