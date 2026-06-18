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Brooklyn Beckham elhagyhatja a vezetéknevét: „Ez egy nagyon bizarr dolog”

brooklyn beckham családi viszály szakértő
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PR-szakértő bírálta a fiatal séfet. Úgy véli, Brooklyn Beckham hatalmas hibát követett el.

Kiverte a biztosítékot a követőinél a minap Brooklyn Beckham. Többen úgy gondolják, jobb lenne, ha nem használná ezen túl a Beckham nevet, ugyanis nem méltó rá.

Brooklyn Beckham kihúzta a gyufát.
Brooklyn Beckham kihúzta a gyufát.
Forrás: TIDLA-54

Miért áll a bál Brooklyn Beckham körül?

Ahogy megírtuk, Brooklyn Beckham a DoorDash-nek forgatott spotot a 2026-os foci-világbajnoksághoz, amelyben a kanapéján ülve a következőt mondja:  „Valószínűleg azon tűnődsz, miért otthonról nézem otthonról a 2026-os FIFA-világbajnokságot…”  Majd nevetve hozzáteszi:  „Ez egy hosszú történet.” A videón az asztalon hevert egy körülbelül 250 000 font értékű dizájneróra, amit Brooklyn az apjától kapott ajándékba, meg egy halom bontatlan levél. A videó miatt forrnak most az indulatok, sokak szerint Brooklyn saját családi konfliktusát használta fel reklámcélokra, annak ellenére, hogy eddig többek között az volt a problémája, hogy a szülei kihasználják és kiárusítják őt. 

„Ízléstelen” húzásnak nevezték a reklámot a követők

Lauren Beeching PR-szakértő keményen bírálta Brooklynt és azt állítja, komoly kommunikációs hibát követett el. „Szerintem ez elég ízléstelen” – mondta. „Ha az én ügyfelem lenne, azt mondtam volna neki, hogy ne tegye. Már csak azért se, mert ez a viselkedés ellentmond mindennek, amit eddig képviselt” − nyilatkozta Beeching. Lauren felidézte Brooklyn korábbi nyilatkozatát is. „Ezt írta: »A feleségemmel nem akarunk olyan életet, amelyet a képek, a sajtó vagy a manipuláció alakít. Békét, magánéletet és boldogságot akarunk.«” A PR-szakértő úgy véli, hogy a szülei hátán felkapaszkodott Brooklyn nehezményezte a Beckham Brandet, most ő maga használta fel azt. „Ez egy nagyon bizarr dolog, nem lehet olyat csinálni, hogy azt mondod, ki akarsz szállni a körhintából, aztán eladod rá a jegyeket” − tette hozzá.

A szakértő szerint a Beckham név egyszerre áldás és teher

Lauren Beeching arról is beszélt, hogy nem lehet könnyű a Beckham névvel élni, de Brooklyn és a szülei helyzete odáig fajult, hogy érdemes lenne megfontolnia, hogy elhagyja a nevét. „Nehéz helyzetben van, de ő maga sem könnyített rajta. Minden PR-szabályt megszegett” − mondta. „Lehet, hogy vannak fiatalok, akik szerint jópofa Brookyln, de sosem lesz népszerűbb, mint Victoria és David” − idézi a LadBible

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