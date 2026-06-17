Tüdőátültetésen esett át a hercegné: a palota közleményt adott ki az állapotáról

Mette-Marit norvég koronahercegné sikeres tüdőátültetésen esett át – közölte június 17-én a norvég királyi palota. A beavatkozásra azután került sor, hogy június 5-én hivatalosan is nyilvánosságra hozták: a 52 éves koronahercegné felkerült a tüdőátültetésre várók listájára.

Mette-Marit és férje, haakon koronaherceg

Forrás: Instagram

Mette-Maritnál 2018-ban diagnosztizáltak krónikus tüdőfibrózist. Állapota az elmúlt időszakban sokat romlott, a palota pedig már korábban jelezte, hogy az orvosai megkezdték egy esetleges transzplantáció előkészítését. A koronahercegné az utóbbi hónapokban többször jelent meg oxigénpalackkal nyilvános eseményeken is.

Mette-Marit jól van, de még hetekig kórházban marad

A palota közleményében Arnt Fiane professzor, az Oslói Egyetemi Kórház szív- és tüdőátültetési programjának vezetője azt mondta, a tüdőátültetés eddig sikeresnek bizonyult. Az orvos külön köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a beavatkozás előkészítésében és elvégzésében. Mette-Marit még néhány hétig kórházban marad, ez ilyenkor megszokott eljárás, megfigyelés alatt tartják, és megkezdődik a rehabilitáció is. Haakon koronaherceg módosította hivatalos programját, hogy ebben az időszakban felesége mellett lehessen.

A következő hivatalos közleményt akkor adja ki a palota, amikor Mette-Maritot kiengedik a kórházból.

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