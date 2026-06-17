Judy 14 éves lánya már az édesanyjával áll a színpadon: Maja tehetséges táncos - Videó

A Groovhouse énekesnője, Judy a Tények Pluszban mesélt arról, mennyire büszke 14 éves lányára, aki rendszeresen fellép vele háttértáncosként. Maja korábban még csak a színpad elől vagy a tévé képernyője előtt figyelte az édesanyját, mostanra viszont már ő is ott áll mellette a színpadon.

Judy lánya már az édesanyjával lép fel - Maja tehetséges táncos

Fotó: Borsonline

„Nagyon jó érzés, már csak azért is, mert menet közben felnőtt az én pici gyerekem, a pici lányom, aki eddig csak a színpad előtt állt, vagy éppen a tévé előtt, és ott látta anyát. Mindig elgondolkodom, hogy hogyan lett ekkora, és hogyan nőtt meg ennyire gyorsan” – mondta Judy.

Judy lánya, Maja tehetséges táncos

Az énekesnő a közösségi oldalán is mutatott már videót Majáról, akinek a tánc fontos része az életének: négyéves kora óta sportol, kipróbálta a ritmikus gimnasztikát és a fitneszt is, másfél éve pedig hiphoppal foglalkozik. Ebben már több érmet is szerzett.

„Volt egy időszak, amikor elgondolkodtam egy kicsit, hogy énekes vagy táncos, vagy mindkettő, de inkább a tánc" - mondta Maja.

Judy életében a párja, Kovács Krisztián is biztos támasz, akivel öt éve él boldog kapcsolatban. Most először álltak együtt kamerák elé:

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