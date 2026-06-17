Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 17., szerda Alida, Laura

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

Judy 14 éves lánya már az édesanyjával áll a színpadon: Maja tehetséges táncos - Videó

család Judy groovehouse
Life.hu
2026.06.17.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Judy élete nem is alakulhatott volna jobban az elmúlt években: rátalált a szerelem, lánya, Maja pedig már nemcsak otthon van mellette, hanem a színpadon is.

A Groovhouse énekesnője, Judy a Tények Pluszban mesélt arról, mennyire büszke 14 éves lányára, aki rendszeresen fellép vele háttértáncosként. Maja korábban még csak a színpad elől vagy a tévé képernyője előtt figyelte az édesanyját, mostanra viszont már ő is ott áll mellette a színpadon.

Judy lánya már az édesanyjával lép fel - Maja tehetséges táncos
Judy lánya már az édesanyjával lép fel - Maja tehetséges táncos
Fotó: Borsonline

„Nagyon jó érzés, már csak azért is, mert menet közben felnőtt az én pici gyerekem, a pici lányom, aki eddig csak a színpad előtt állt, vagy éppen a tévé előtt, és ott látta anyát. Mindig elgondolkodom, hogy hogyan lett ekkora, és hogyan nőtt meg ennyire gyorsan” – mondta Judy.

Judy lánya, Maja tehetséges táncos

Az énekesnő a közösségi oldalán is mutatott már videót Majáról, akinek a tánc fontos része az életének: négyéves kora óta sportol, kipróbálta a ritmikus gimnasztikát és a fitneszt is, másfél éve pedig hiphoppal foglalkozik. Ebben már több érmet is szerzett.

„Volt egy időszak, amikor elgondolkodtam egy kicsit, hogy énekes vagy táncos, vagy mindkettő, de inkább a tánc" - mondta Maja.

Judy életében a párja, Kovács Krisztián is biztos támasz, akivel öt éve él boldog kapcsolatban. Most először álltak együtt kamerák elé: 

 

Ezeket olvastad már?

Tragikus hirtelenséggel, egy nappal a születésnapja után, 35 évesen halt meg a közönségkedvenc színésző

Szívrohamot kapott a sorozatsztár. Ece Irtemet gyászolják a rajongók.

Palvin Barbi férjét kikezdték a kommentelők: egy ártatlan fotó verte ki a biztosítékot

Dylan Sprouse a kommentelők célkeresztjébe került. Egy ártatlannak tűnő, utcai fotó verte ki a biztosítékot, a követők pedig nem bántak kesztyűs kézzel Palvin Barbi férjével.

Ez a különbség az aktív és az instant élesztő között: a tészta állaga is múlhat azon, melyiket használod

Nincs annál szívmelengetőbb illat talán, mint amikor frissen sült kenyér kerül ki a sütőből. De mi a tökéletes kenyét titka? Egyetlen hozzávalón nagyon sok múlik: nem mindegy, milyen élesztőt használunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu