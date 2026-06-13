Újabb rangos elismeréssel gazdagodott David Beckham: a visszavonult futballsztár június 12-én saját csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. Az ünnepélyes ceremónián családja és több híresség is mellette állt, Beckham pedig beszéde közben elérzékenyülve mondott köszönetet szeretteinek.

Különleges elismerésben részesült David Beckham

Forrás: Getty Images North America

David Beckham Hollywoodban is örökre nyomot hagyott

Az 51 éves sportlegendát Hollywoodban ünnepelték, ahol Ellen K rádiós műsorvezető konferálta fel az eseményt. A meghívott szónokok között ott volt Tom Cruise is, aki felidézte Beckham pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait, és méltatta a sportoló örökségét. Szót kapott Victoria Beckham is, aki humorosan utalt a Spice World című filmre és arra, hogy neki is van csillaga a Hírességek Sétányán. Férjéről azt mondta, mindig hitt abban, hogy kemény munkával és nagy álmokkal bármit el lehet érni.

„Mindig is hitt abban, hogy ha elég keményen dolgozik és elég nagyot álmodik, bármi lehetséges” – mondta Victoria, aki férje kedvességét, hűségét és családja iránti elkötelezettségét is kiemelte. Beckham beszédében arról beszélt, hogy bár mindig nagy álmodozó volt, soha nem gondolta volna, hogy egyszer ilyen kitüntetésben részesülhet.

„Mindig is álmodozó voltam, de elképzelni sem tudtam, hogy egy ilyen megtiszteltetés egy munkásosztálybeli angol futballistát ér majd” – fogalmazott. A sportoló felidézte kedvenc hollywoodi filmjeit és sorozatait is, köztük a Knight Ridert, A szupercsapatot és a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmet, amelyet elmondása szerint Victoria társaságában nézett meg első randijuk alkalmával.

Brooklyn Beckham nem vett részt az ünnepségen

Beckham külön köszönetet mondott azoknak, akik 2007-ben Los Angelesbe csábították az LA Galaxy csapatához, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy csillagot kapjon a Hírességek Sétányán. A legmeghatóbb pillanat azonban akkor következett, amikor családjáról kezdett beszélni.

„Leginkább a csodálatos családomnak szeretnék köszönetet mondani. A szüleimnek és a testvéreimnek, akik mindig támogatták az álmaimat. Victoriának, a fantasztikus feleségemnek, akivel közel harminc éve vagyunk együtt. Nélküle mindez nem lenne lehetséges, és biztosan nem lenne ennyire élvezetes sem. És a gyermekeimnek, akik minden reggel okot adnak arra, hogy felkeljek az ágyból” – mondta, majd ezután láthatóan meghatódott.

„Gyerekek, most el fogok érzékenyülni. Remélem, egyszer majd elhozzátok ide a gyermekeiteket, és meséltek nekik arról a fiúról, aki nagyot mert álmodni. Az a legnagyobb eredményem, hogy büszkévé tehetlek benneteket”

– mondta könnyekkel küszködve. Az eseményen Victoria Beckham mellett három gyermekük, Romeo, Cruz és Harper is jelen volt. A házaspár legidősebb fia, Brooklyn Beckham azonban nem vett részt a ceremónián.