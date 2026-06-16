Sokkolta szüleit Brooklyn Beckham: odavetett félmondattal alázta meg és gúnyolta ki őket

David és Victoria úgy vélik, fiuk pofátlanul pénzzé teszi a család széthullását. Ez nem csak összetörte őket, de nem is értik, ugyanis Brooklyn Beckham eddig pont azért háborodott fel, hogy a szülei számára ő is csak egy reklámhordozó.

Sokkolta szüleit Brooklyn Beckham: odavetett félmondattal aláza meg és gúnyolta ki őket.

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Brooklyn Beckham „hosszú története” miatt áll a bál

Brooklyn Beckham a DoorDash-nek forgatott egy reklámspotot a 2026-os foci-világbajnoksághoz, amelyben a kanapéján ülve a következőt mondja: „Valószínűleg azon tűnődsz, miért otthonról nézem otthonról a 2026-os FIFA-világbajnokságot…” Majd nevetve hozzáteszi: „Ez egy hosszú történet.”

A videón Brooklyn a meccsjegyeit dobálta az asztalra, amelyen egy körülbelül 250 000 font értékű dizájneróra volt látható, amit az apjától kapott ajándékba, meg egy halom bontatlan levél − szúrta ki a The Sun.

Húga is hiányolja Brooklynt

Mindez azt követően történt, hogy David és Victoria Beckham legkisebb gyermeke, a 14 éves Harper Beckham pénteken megpróbálta felkeresni bátyját, Brooklynt Los Angeles-i otthonában, ám a találkozó végül elmaradt. Egy bennfentes azt állította, hogy Brooklyn és Nicola nem tartózkodtak otthon, sőt feltehetően nem is voltak Los Angelesben, de nagyon úgy tűnik, hogy Harpernek hiányzik a testvére.

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