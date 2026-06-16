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Sokkolta szüleit Brooklyn Beckham: odavetett félmondattal alázta meg és gúnyolta ki őket

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Éttelfutár cég reklámjában szúrt oda szüleinek a tékozló fiú. Brooklyn Beckham úgy tűnik, a legnagyobb lelki nyugalomban viccelődik Victoria és David fájdalmán.

David és Victoria úgy vélik, fiuk pofátlanul pénzzé teszi a család széthullását. Ez nem csak összetörte őket, de nem is értik, ugyanis Brooklyn Beckham eddig pont azért háborodott fel, hogy a szülei számára ő is csak egy reklámhordozó. 

Sokkolta szüleit Brooklyn Beckham: odavetett félmondattal aláza meg és gúnyolta ki őket.
Sokkolta szüleit Brooklyn Beckham: odavetett félmondattal aláza meg és gúnyolta ki őket.
Forrás: Shutterstock

Brooklyn Beckham „hosszú története” miatt áll a bál

Brooklyn Beckham a DoorDash-nek forgatott egy reklámspotot a 2026-os foci-világbajnoksághoz, amelyben a kanapéján ülve a következőt mondja:  „Valószínűleg azon tűnődsz, miért otthonról nézem otthonról a 2026-os FIFA-világbajnokságot…”  Majd nevetve hozzáteszi:  „Ez egy hosszú történet.”
A videón Brooklyn a meccsjegyeit dobálta az asztalra, amelyen egy körülbelül 250 000 font értékű dizájneróra volt látható, amit az apjától kapott ajándékba, meg egy halom bontatlan levél − szúrta ki a The Sun

Húga is hiányolja Brooklynt 

Mindez azt követően történt, hogy  David és Victoria Beckham legkisebb gyermeke, a 14 éves Harper Beckham pénteken megpróbálta felkeresni bátyját, Brooklynt Los Angeles-i otthonában, ám a találkozó végül elmaradt. Egy bennfentes azt állította, hogy Brooklyn és Nicola nem tartózkodtak otthon, sőt feltehetően nem is voltak Los Angelesben, de nagyon úgy tűnik, hogy Harpernek hiányzik a testvére.

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