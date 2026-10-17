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2026. okt. 17., szombat Hedvig

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Hatalmas gyémántgyűrű buktatta le Elizabeth Hurleyt − Eljegyezték a színésznőt: FOTÓ

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A countryénekes és a brit színésznő házasságra készülhet. Legalábbis az Elizabeth Hurley ujján csillogó ékszer erre enged következtetni.

Több mint egy évnyi randizás után Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley eljegyezhették egymást. 

Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley jegyesek.
Billy Ray Cyrus és Elizabeth Hurley jegyesek.
Forrás: Northfoto

Elizabeth Hurley megmutatta gyémántgyűrűjét

A 65 éves countryénekes és a 61 éves színésznő-modell több mint egy éve alkot egy párt, kapcsolatuk pedig a jelek szerint egyre komolyabb. A pár eljegyzéséről a Page Sixnek nyilatkozó források számoltak be, a hírt pedig közvetetten Elizabeth Hurley sejtelmes közösségi médiás bejegyzése is, amit fia, Damian egy ünnepli emojival látott el. Hurley ujján ugyanis egy feltűnő ékszer csillogott, amelyről a lap egyik forrása úgy vélekedett, hogy aligha filmes kellékről van szó. „A The 'Burbs című sorozatot forgatja; aligha hiszem, hogy ez a gyűrű kellék” − nyilatkozta.

Billy Ray Cyrus negyedszer is oltár elé állhat

Ha az eljegyzésből házasság lesz, Cyrus negyedszer nősülhet meg. Az énekesnek hat gyermeke van, köztük a világhírű Miley Cyrus. Első feleségével, Cindy Smith-szel 1986 és 1991 között voltak házasok, majd 1993-ban feleségül vette Tish Cyrust, akivel 2023-ig tartott a házassága. Ugyanabban az évben vette el Firerose ausztrál énekesnőt is, akivel a kapcsolata 2024-ben véget ért. Firerose bántalmazással vádolta meg Cyrust, aki tagadta a vádakat.

A még mindig bombázó Elizabeth Hurley magánélete szintén régóta az érdeklődés középpontjában áll. A színésznő 1987 és 2000 kapcsolatban élt Hugh Grant színésszel. Később fia, Damian Steve Bing producertől született, aki azóta elhunyt.

Cyrus, aki korábban súlyos betegségen esett át, és Hurley 2025 húsvétvasárnapján vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. A két sztár korábban, a 2022-es Karácsony a Paradicsomban című ünnepi film forgatásán találkozott, majd 2025 februárjában ismét egymásra találtak. 

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