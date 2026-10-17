Rózsaszín csizmácskában élvezi az őszt Szoboszlai Dominik kislánya: új fotót mutatott Buzsik Borka

Buzsik Borka időnként bepillantást enged a család mindennapjaiba, de kislányuk arcát továbbra is óvják a nyilvánosságtól. Szoboszlai Dominik felesége most Instagram-sztorijában osztott meg egy bájos felvételt, amelyen a babakocsiban ülő kislányuk látható, körülötte az ősz színeiben pompázó, lehullott falevelekkel.
Szoboszlai Dominik felesége megmutatta, hogyan telnek az őszi napjaik
Az új fotón Buzsik Borka kislánya egy babakocsiban ül, világos rózsaszín ruhácskában és hozzá illő csizmában. A felvétel felülről készült, így a kislány arcából ezúttal sem látszik semmi, ám a meghitt őszi pillanat így is önmagáért beszél.
A házaspár következetesen ügyel gyermekük magánéletére. Bár korábban is osztottak meg róla kedves pillanatokat, a kislány arcát soha nem mutatták meg.
Szoboszlai Dominik gyereke már több mint egyéves
Buzsik Borka és a Liverpool magyar futballistája 2024 nyarán vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat. A 2024 őszi eljegyzést követően 2025. március 25-én, szűk családi körben házasodtak össze.
Első gyerekük érkezését 2025. augusztus 3-án jelentették be, így kislányuk már elmúlt egyéves. A büszke szülők azóta is féltve őrzik a magánéletét, miközben időnként megmutatják a családi boldogság apró pillanatait.
Kattints a képre, és nézd meg a galériát Buzsik Borkáék utolsó nyári pillanatairól:
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