Rózsaszín csizmácskában élvezi az őszt Szoboszlai Dominik kislánya: új fotót mutatott Buzsik Borka

Buzsik Borka időnként bepillantást enged a család mindennapjaiba, de kislányuk arcát továbbra is óvják a nyilvánosságtól. Szoboszlai Dominik felesége most Instagram-sztorijában osztott meg egy bájos felvételt, amelyen a babakocsiban ülő kislányuk látható, körülötte az ősz színeiben pompázó, lehullott falevelekkel.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka és kislánya még nyáron.

Forrás: Instagram/Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik felesége megmutatta, hogyan telnek az őszi napjaik

Az új fotón Buzsik Borka kislánya egy babakocsiban ül, világos rózsaszín ruhácskában és hozzá illő csizmában. A felvétel felülről készült, így a kislány arcából ezúttal sem látszik semmi, ám a meghitt őszi pillanat így is önmagáért beszél.

A házaspár következetesen ügyel gyermekük magánéletére. Bár korábban is osztottak meg róla kedves pillanatokat, a kislány arcát soha nem mutatták meg.

Buzsik Borka és kislánya élvezik az őszt.

Forrás: Instagram/Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik gyereke már több mint egyéves

Buzsik Borka és a Liverpool magyar futballistája 2024 nyarán vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat. A 2024 őszi eljegyzést követően 2025. március 25-én, szűk családi körben házasodtak össze.

Első gyerekük érkezését 2025. augusztus 3-án jelentették be, így kislányuk már elmúlt egyéves. A büszke szülők azóta is féltve őrzik a magánéletét, miközben időnként megmutatják a családi boldogság apró pillanatait.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát Buzsik Borkáék utolsó nyári pillanatairól: