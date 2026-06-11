Halálos betegségből gyógyult meg Miley Cyrus apja – Már az orvosok is lemondtak róla

Sokkoló részleteket osztott meg Miley Cyrus édesapja, Billy Ray Cyrus egy néhány éve bekövetkezett egészségügyi kríziséről, amiben kishíján életét vesztette. A zenész azt is elárulta, hogy ebben a nehéz időszakban a gyermekei adtak neki motivációt a túléléshez és a betegségből való kilábaláshoz.

Billy Ray Cyrust szerelme, Elizabeth Hurley bátorította karrierje folytatására a felépülése utolsó szakaszában.

Fotó: Northfoto

2024-ben egy életveszélyes fertőzés miatt kórházba szállították Billy Ray Cyrust.

A betegség olyan súlyos volt, hogy a híres énekesről már az orvosok is kezdtek lemondani.

Élete legnehezebb időszakában családja adott motivációt a gyógyuláshoz.

Billy Ray Cyrus egy isteni csodának tudja be a gyógyulást

Miley Cyrus édesapja a People magazin exkluzív címlapsztorijában tálalt ki arról a megrázó időszakról, amikor 2024-ben, még az Elizabeth Hurley-vel való kapcsolatuk kezdete előtt kishíján életét vesztette.

A countryzenész elmondta, hogy súlyos szepszist kapott, ami miatt kórházba szállították, azonban később a fertőzés szövődményeként súlyos hangszalagbénulást diagnosztizáltak nála, így azt hitte, örökre véget vet a betegsége a karrierjének.

A helyzet ráadásul annyira elfajult, hogy a vérmérgezés következményeként teste teljesen felduzzadt, aminek láttán már az orvosok is kezdtek lemondani róla: közölték vele, hogy nincs sok ideje hátra, és búcsúzzon el a családjától. A zenész hirtelen gyógyulását egy isteni csodának tekinti, ugyanis állapota a legkritikusabb pillanatban – amikor már szinte ő is kezdte feladni – váratlanul javulni kezdett.

Mára nemcsak a zenei karrierjéhez térhetett vissza, hanem a magánéletben is boldogabb, mint valaha, hiszen rá egy évre beleszeretett jelenlegi párjába, Elizabeth Hurley-be, aki felépülése utolsó szakaszában mindent megtett azért, hogy az énekes folytathassa a munkáját.

Családja motiválta

A countryzenész elárulta, hogy a legkilátástalanabb napokon a legkisebb lánya, Noah Cyrus dalszövege adott neki motivációt a túléléshez.

Noah-nak van egy dala, a Don't Put It All on Me, amely őszintén szólva megmentette az életemet

– vallotta be az énekes. A dalszöveg egyik ikonikus sora – miszerint vannak napok, amikor darabokra hullhatunk, de soha nem törünk össze teljesen – adott neki elegendő hitet ahhoz, hogy a hangszalagbénulás után újra megszólalhasson.

A zenész szerint azonban nem csak lánya kellett a sikeres gyógyulásához. Fia, Braison ötéves kisfia, Bear is jelentősen hozzájárult a teljes felépüléséhez.

Elárulta, hogy a legnehezebb és legfájdalmasabb időszakban a kisunokája mélyen a szemébe nézett, és arra bíztatta őt, hogy ne adja fel, csak próbálja meg újra. Az énekes unokája szavaira egy igazán megható pillanatként emlékszik, ugyanis a kisfiú egészen addig nem beszélt hozzá, így szavai elképesztően nagy gyógyító erővel bírtak számára.