7 probléma, amivel felnőttként is meg kell küzdened, ha érzelmileg éretlen szülők neveltek fel

Az érzelmileg éretlen szülők nem feltétlenül rosszindulatúak, és az sem igaz, hogy ne szeretnék a gyerekeiket. A probléma inkább az, hogy nehezen kezelik a saját érzéseiket, kevésbé tudnak ráhangolódni a gyerek érzelmi szükségleteire, és sokszor a saját lelkiállapotuk határozza meg a családi légkört. Ilyen közegben a gyerek könnyen megtanulja háttérbe szorítani a saját érzéseit és igényeit.

Érzelmileg éretlen szülők gyereke sokszor bizonytalan.

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Érzelmileg éretlen szülők gyerekének problémái A szükségletek nehéz kommunikálása

A magányhoz és egyedülléthez való viszony.

A bűntudat és a szégyen.

A párkapcsolatokban is visszaköszönő régi minták.

Kapcsolattartás a szülőkkel.

Amit az érzelmileg éretlen szülő gyereke önmagáról gondol

1. „Tényleg számít, amire nekem szükségem van?”

Ha gyerekként rendszeresen azt tapasztaltad, hogy a szüleid érzései és igényei fontosabbak a tieidnél, felnőttként sem magától értetődő, hogy a saját szükségleteidet előre veszed.

Lehet, hogy nehezedre esik segítséget kérni, nemet mondani, vagy egyszerűen csak kimondani, hogy valamire szükséged van. Nem azért, mert nincs rá jogod, hanem mert korábban azt tanultad meg: könnyebb, ha alkalmazkodsz.

2. „Miért zárom ki magam ennyire?”

Az érzelmileg éretlen szülők gyakran nem tudnak valódi érzelmi biztonságot teremteni. Ha a gyerek azt tapasztalja, hogy az érzéseire nincs megfelelő válasz, idővel inkább megtartja magának, amit gondol és érez.

Felnőttként ez abban is megmutatkozhat, hogy nehezen nyílsz meg másoknak, és akkor is inkább magadban tartod a problémáidat, amikor már lenne melletted valaki, akiben megbízhatsz.

3. „Miért szeretek ennyire egyedül lenni?”

Az egyedüllét önmagában természetesen nem probléma. Van, aki egyszerűen így töltődik fel. Más azonban azért húzódik vissza, mert gyerekként az egyedüllét jelentette a nyugalmat.

Ha otthon kiszámíthatatlan volt a hangulat, vagy állandóan figyelned kellett, mikor jön a következő konfliktus, a saját szoba és a magány biztonságos menedékké válhatott. Felnőttként ezért az egyedüllét akkor is megnyugtató lehet, amikor valójában már nem lenne szükséged arra, hogy elzárkózz másoktól.