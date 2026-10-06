Kiderült, mikor tört meg Chad Lowe 13 éves lánya: ezek voltak az előjelei a tragédiának

Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona szeptember 29-én öngyilkos lett. A család egyik barátja szerint a kislányt súlyosan érintette a tavaly januári palisadesi tűzvész, amelyben a család elveszítette az otthonát. Egykori legjobb barátnője éppen két héttel a halála előtt próbált újra kapcsolatba lépni vele, de Fiona nem fogadta el a közösségi médiában érkező felkérést.

Chad Lowe és a családja.

Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Chad Lowe lánya a házuk elvesztése után megváltozott

A tragédia körülményeiről a család nem közölt részletes információkat, egy közeli barátjuk, Mykesha Robinson azonban arról beszélt a Daily Mailnek, hogy Fiona életében komoly törést jelenthetett az otthonuk elvesztése a palisadesi tűzvészben.

Robinson zenei menedzser lánya, Faith a Palisades Charter Általános Iskolában ismerkedett meg Fionával, és a két kislány elválaszthatatlan barátnők voltak. Robinson szerint Faith és Fiona az iskola első tanítási napján találkozott a kaliforniai Pacific Palisadesben. A két lány annyira közel került egymáshoz, hogy a környezetük csak a borsó meg a héja néven emlegették őket. A két lány az általános iskola befejezése után eltávolodott egymástól, ám két héttel Fiona halála előtt azonban Faith megpróbálta újra felvenni vele a kapcsolatot: létrehozott egy Instagram-fiókot, majd kérte a lányt, hogy kövesse vissza. Fiona azonban nem fogadta el a kérést. Faith később azt mondta édesanyjának, hogy reméli, Fiona nem haragszik rá és bízik benne, hogy nem bántotta meg. Robinson a lapnak arról is beszélt, hogy Fiona a tűzvész után megváltozott. „Valami történt, már nem volt önmaga” – mondta. „Mindent elvesztettek” – tette hozzá.

A család elveszítette az otthonát

Fiona és családja 2025 januárjában veszítette el otthonát a pusztító palisades-i tűzvészben. Chad Lowe a következő hónapban Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy lányai visszatértek az egykori otthonukhoz, hogy megnézzék, mi maradt belőle.

Chad Lowe lányát a család, a barátok és egész Hollywood is gyászolja.

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