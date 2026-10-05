Kim Kardashian elárulta, hány dadus segít neki: többen vannak, mint a gyerekei

A 45 éves Kim Kardashian a napokban beszélt arról, hogy él gyerekeivel, a 13 éves North-tal, a 10 éves Sainttel, a 8 éves Chicagóval, és a 7 éves Psalmmal. Az üzletasszony ragaszkodik ahhoz, hogy ő vigye iskolába porontyait, és a közös vacsorát sem hanyá ki, de az egyéb teendőkben 5 dadus segíti a mindennapokban.

Kim Kardashian egyedül neveli a gyerekeit, dadusok segítségére van szüksége

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

„Azt mondanám, közepesen szigorú szülő vagyok. Türelmes és szeretetteljes. Ha valamelyik gyerekem szeretne, még mindig alhat az ágyamban. Minden este könyvet olvasok neki” – mesélte.

Kim Kardashian arról nem beszélt, jelenleg milyen a kapcsolata a 49 éves Kanye Westtel, azt azonban elárulta, hogy a gyerekeket érintő ügyekben jól tudnak kommunikálni.

„Figyelünk arra, hogy egy állásponton legyünk, és csak olyan projektekben vegyenek részt a gyerekek, amelyeket mindketten támogatunk” – mondta Kardashian.

Kim Kardashian egyedül érzi magát a gyereknevelésben

Kim Kardashian és Kanye West 2014 és 2022 között voltak házasok, a válásuk után pedig nem mindig voltak jóban. A realitysztár 2024-ben, egy podcastban arról beszélt, hogy a dadusok segítsége ellenére sokszor egyedül érzi magát a négy gyerek nevelésével. Éjjel, amikor a gyerekek megjelennek az ágya mellett, félnek vagy éppen betegek, minden rá hárul. A nehézségekről azonban nem szeret beszélni, mert az emberek elítélik, sokszor hallotta már, hogy neki könnyű, mert megvannak az anyagi lehetőséegi ahhoz, hogy dadusokat fizessen.

Kim Kardashian az elmúlt években folyamatosan építette milliárd dolláros üzleti birodalmát. 2007 óta szerepel realityműsorokban, 2018-ban pedig jogot kezdett tanulni a California Law Office Study Program keretében. A képzés heti 18 óra tanulást igényelt. Több sikertelen próbálkozás után sem sikerült letennie az ügyvédi vizsgát. Úgy tudni, egy időre szünetelteti a tanulást, mert több projekt forgatására és gyártási munkálataira szeretne koncentrálni. Az elmúlt hónapokban színészkedni kezdett, 2025-ben csatlakozott az All’s Fair című sorozat gárdájához, amelyben Allura Grant szerepét kapta. A közelmúltban fejezték be a második évad forgatását.