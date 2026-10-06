Friss fotón Steffi Graf és Andre Agassi lánya: Jaz Elle 23 éves, és egyre jobban hasonlít édesanyjára

Andre Agassi és Steffi Graf idén ünneplik házasságuk 25. évfordulóját. A két teniszbajnoknak két gyermeke született: fiuk, Jaden 2001-ben, lányuk, Jaz Elle pedig 2003-ban jött világra. A család legfiatalabb tagja most töltötte be a 23. életévét, édesapja pedig ebből az alkalomból két fotót is posztolt Jaz Elle-ről. „Boldog születésnapot Jazzy! Köszönöm, hogy olyan sok örömet hozol az életembe, és minden egyes szobába, ahova csak belépsz” – írta Andre Agassi.

Andre Agassi és Steffi Graf lánya kiköpött édesanyja

Forrás: Instagram

A teniszlegenda követői közül sokan az édesanyját, Steffi Grafot látják Jaz Elle-ben, de akadnak olyanok is, akik szerint az édesapja vonásaiból is örökölt.

Andre Agassi és Steffi Graf fia, Jaden nem a teniszt választotta

Jaden Gil Agassi a baseballban lett sikeres, a 25 éves férfi dobójátékos lett. Egyetemi évei alatt a University of Southern California (USC) csapatában játszott, itt szerzett diplomát üzleti szakon. Német állampolgárságának köszönhetően a német válogatottat is képviselte a World Baseball Classic selejtezőiben. Jaden Jil Agassi évek óta boldog párkapcsolatban él, odavan barátnőjéért, Catherine-ért.

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