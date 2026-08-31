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Ne azt kérdezd, milyen volt a napja! Ha ezeket a kérdéseket teszed fel, megnyílik a gyerek

Shutterstock - Studio Romantic
család beszélgetés gyereknevelés
Klusovszki Kíra
2026.08.31.
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Nem mindig lehet kihúzni a kicsikből azt, hogy mi történt velük az iskolában, még akkor sem, ha a szülők rendszeresen érdeklődnek. Néhány célzott kérdéssel azonban könnyen feloldhatjuk a gátat, és elérhetjük, hogy magától is meséljen a gyerek.

Amikor hazaér az iskolából a gyerek, a szülők leggyakrabban feltett kérdése többnyire a „Milyen volt a napod?” – amire a „Jó” vagy „Semmi különös” válaszokat kapják vissza. Pedig a gyerekek néhány jól megválasztott, konkrét kérdés után sokkal könnyebben megnyílnak, és olyan részleteket is megosztanak a szüleikkel, amelyekről maguktól talán sosem mesélnének. Éppen ezért mutatjuk, hogyan érdemes beszélgetést kezdeményezni, mikor hazaér az iskolából a gyerek!

Ha iskola után autózni visszük a gyereket, könnyebben elmesélheti, milyen napja volt az iskolában.
Az autózás közbeni beszélgetés során a gyerekek könnyebben megnyílnak arról, milyen napjuk volt az iskolában. 
Forrás: Shutterstock

 

  • Iskolából hazaérve a gyerekek sokszor nem hajlandóak bővebben elmesélni a napjukat. 
  • Célzott kérdésekkel azonban rávehetjük őket a részletek megosztására.
  • Mutatjuk azokat a trükköket, amelyek segítségével könnyebben megnyílik a gyerek.

A célzott kérdésekre könnyebben megnyílik a gyerek

A szakértők szerint a túl általános kérdések helyett érdemesebb egy-egy konkrét eseményre, személyre vagy érzésre rákérdezni, amikor a gyerekeket az iskolai napjukról faggatjuk. 

Megkérdezhetjük például, hogy kivel játszott a szünetben, mi volt aznap a legviccesebb dolog vagy akadt-e olyan helyzet, amelyben segítségre volt szüksége. 

Az is rengeteget elárul, ha arra vagyunk kíváncsiak, mi okozott neki örömet, min nevetett egy jót, vagy érte-e olyan hatás, ami miatt elszomorodott. Ezek a konkrét kérdések biztos kapaszkodót adnak a kicsiknek, amelyek segítségével sokkal könnyebben fel tudják idézni a napjuk legfontosabb pillanatait.

Néhány módszerrel rendszeressé tehetőek a tanítás utáni beszélgetések

Nem érdemes azonnal kérdésekkel lerohanni a gyereket, amint hazaért az iskolából, hiszen gyakran neki is szüksége van egy kis átállási időre. Ilyenkor egy szülői ölelés, a közös játék vagy néhány perc nyugodt, csendes együttlét segíthet a legtöbbet.

Kiváló módszer az is, ha szülőként először a saját napunkat osztjuk meg, ezzel ugyanis meghozhatjuk a kicsi kedvét a meséléshez.

A napjuk részletezése ráadásul akkor is könnyebben mehet, ha közben nem kötelező tartaniuk a folyamatos szemkontaktust; egy közös autózás, séta, vacsora vagy akár rajzolás közben a gyerekek sokkal felszabadultabban beszélnek. Jó ötlet lehet egy olyan családi rituálé bevezetése is, amelyben mindenki elmondja a napja legjobb és legrosszabb élményét, ezek ugyanis olyan biztonságos környezetet teremtenek, amelyben a gyerek később akkor is bátran megszólal majd, ha az iskolában valami nehézség érte.

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