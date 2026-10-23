Gombos Edina és családja 2015-ben költözött az Egyesült Államokba, az egykori műsorvezető pedig rendszeresen bepillantást enged életükbe. Most férje, Alberto 47. születésnapján posztolt, a képeken a gyerekeik is szerepelnek.

Mielőtt Amerikába költöztek, Gombos Edina az Aktív műsorvezetője volt.

Forrás: Bors/mw archív

Gombos Edina gyönyörű családjával ünnepelt

Gombos Edina kislánya még kicsi volt, amikor külföldön kezdtek új életet. Miranda ennek ellenére a szemünk előtt cseperedett fel, Edina az ittvanamerika_hivatalos Instagram-oldalon időről-időre fotókat és videókat oszt meg életükről, így a gyerekeiről is.

Nemrégiben Alberto szülinapján tett közzé felvételeket, és nem lehet szó nélkül elmenni amellett milyen gyönyörű fiatal nő lett a 18 éves Miranda.

A képeken feltűnik Matteo is, aki nagyon hasonlít a nővérére.

„Megünnepeltük Daddyt! 47 éves lett! Elhalmoztuk jókívánságokkal, megölelgettük, megszeretgettük. Isten éltesse nagyon sokáig, hogy még rengeteg csodás közös pillanatunk legyen együtt! Happy Birthday, Alberto!” − írta Edina a fotókhoz.

Gombos Edina most egy időre visszatért a képernyőre, Albertóval hétfőtől a TV2 Ázsia Express műsorában látható.

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