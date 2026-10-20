„Nem lettem jobban!” – Christina Applegate összetört, miután megtudta, félrediagnosztizálták

Christina Applegate 2021-ben kapta meg a sclerosis multiplex diagnózisát, azóta pedig nyíltan beszélt a betegségével járó fájdalmakról és mindennapi nehézségekről. Az 54 éves színésznő nemrég négy hónapot töltött kórházban, most pedig a MeSsy című podcast legújabb epizódjában döbbenetes fordulatról számolt be. Kiderült, hogy az orvosok tévedtek, Christina Applegate állapota azonban továbbra is súlyos, és egyelőre senki sem tudja, mi okozza a tüneteit.
Christina Applegate sclerosis multiplex diagnózisa tévesnek bizonyult
A Halott vagy című sorozat sztárja podcastjában, amelyet Jamie-Lynn Siglerrel közösen vezet, elárulta, hogyan közölték vele az orvosok a váratlan hírt. Bár a környezetében mindenki megkönnyebbült, ő egészen másként élte meg a pillanatot.
„Az orvos bejött a szobámba, és azt mondta: »Gratulálok, nincs sclerosis multiplexed.« Én viszont egyáltalán nem voltam boldog. Mindenki más annyira örült” – idézte fel Christina Applegate.
A színésznő számára ugyanis a téves diagnózis nem jelentette azt, hogy a szenvedése véget ért. Tünetei továbbra is megnehezítik az életét, ráadásul most már arra sincs magyarázata, miért romlik az egészsége.
„Attól, hogy téves diagnózist kaptam, nem leszek hirtelen jobban. Nem lettem jobban, Jamie! Ha valami, akkor inkább rosszabbul vagyok” – vallotta be. Elmondása szerint ismét a kiindulópontnál tart, orvosainak pedig most azt kell kideríteniük, mi történik vele 2021 óta, és mi állhat a panaszai hátterében.
Christina Applegate betegsége az egész életét megváltoztatta
A beszélgetés egyik legmegrázóbb pillanata akkor következett, amikor a színésznő arról kezdett beszélni, mennyi mindent veszített el az elmúlt években. A bizonytalanság és az állandó fájdalom lelkileg is rendkívül megviselte.
„Mély depresszióba estem emiatt. Mindent elveszítettem. Elveszítettem a munkámat. Elveszítettem… Sajnálom” – mondta elcsukló hangon.
Christina Applegate azt is elárulta, hogy továbbra is kerekesszékre szorul, amikor orvoshoz megy, mert az autótól a rendelőig sem képes elsétálni.
„Még mindig ebben élek. Semmi varázslatos nem történt, amikor azt mondta, hogy nincs sclerosis multiplexem. Semmi varázslatos nem történt.”
Christina Applegate úgy érzi, mindenkit cserbenhagyott
A színésznő számára különösen nehéz feldolgozni, hogy az elmúlt években a sclerosis multiplex egyik legismertebb képviselőjévé vált. Jamie-Lynn Siglerrel együtt nyíltan beszéltek a betegséggel járó kihívásokról, most azonban Christina úgy érzi, elveszítette azt a magyarázatot, amelybe eddig kapaszkodhatott.
„Furcsa, mert úgy érzem, mindenkit cserbenhagytam” – vallotta be.
Hozzátette, hogy korábban legalább tudta, miért olyan nehéz minden egyes napja, most viszont már erre sincs válasza.
Christina Applegate állapota tehát a váratlan diagnózis ellenére sem javult. Bár a sclerosis multiplexet kizárták, a színésznő továbbra is súlyos tünetekkel küzd, és most újabb vizsgálatokra vár, hogy végre kiderüljön, mi okozza évek óta tartó szenvedését.
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