„Nem lettem jobban!” – Christina Applegate összetört, miután megtudta, félrediagnosztizálták

Christina Applegate 2021-ben kapta meg a sclerosis multiplex diagnózisát, azóta pedig nyíltan beszélt a betegségével járó fájdalmakról és mindennapi nehézségekről. Az 54 éves színésznő nemrég négy hónapot töltött kórházban, most pedig a MeSsy című podcast legújabb epizódjában döbbenetes fordulatról számolt be. Kiderült, hogy az orvosok tévedtek, Christina Applegate állapota azonban továbbra is súlyos, és egyelőre senki sem tudja, mi okozza a tüneteit.

Christina Applegate scelrosis multiplex diagnózisa tévedés volt.

Forrás: VALERIE MACON / AFP

Christina Applegate sclerosis multiplex diagnózisa tévesnek bizonyult

A Halott vagy című sorozat sztárja podcastjában, amelyet Jamie-Lynn Siglerrel közösen vezet, elárulta, hogyan közölték vele az orvosok a váratlan hírt. Bár a környezetében mindenki megkönnyebbült, ő egészen másként élte meg a pillanatot.

„Az orvos bejött a szobámba, és azt mondta: »Gratulálok, nincs sclerosis multiplexed.« Én viszont egyáltalán nem voltam boldog. Mindenki más annyira örült” – idézte fel Christina Applegate.

A színésznő számára ugyanis a téves diagnózis nem jelentette azt, hogy a szenvedése véget ért. Tünetei továbbra is megnehezítik az életét, ráadásul most már arra sincs magyarázata, miért romlik az egészsége.

„Attól, hogy téves diagnózist kaptam, nem leszek hirtelen jobban. Nem lettem jobban, Jamie! Ha valami, akkor inkább rosszabbul vagyok” – vallotta be. Elmondása szerint ismét a kiindulópontnál tart, orvosainak pedig most azt kell kideríteniük, mi történik vele 2021 óta, és mi állhat a panaszai hátterében.

Christina Applegate betegsége az egész életét megváltoztatta

A beszélgetés egyik legmegrázóbb pillanata akkor következett, amikor a színésznő arról kezdett beszélni, mennyi mindent veszített el az elmúlt években. A bizonytalanság és az állandó fájdalom lelkileg is rendkívül megviselte.

„Mély depresszióba estem emiatt. Mindent elveszítettem. Elveszítettem a munkámat. Elveszítettem… Sajnálom” – mondta elcsukló hangon.

Christina Applegate azt is elárulta, hogy továbbra is kerekesszékre szorul, amikor orvoshoz megy, mert az autótól a rendelőig sem képes elsétálni.