Ázsia Expressz: kiderült, kik vágnak neki idén a nagy kaladnak

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a közösségi oldalán jelezte, hogy több lépcsőben hozzák nyilvánosságra, kik vágnak neki idén az Ázsia Expressznek. Az első bejelentés meg is történt, ismét ismert arcok vállalták a nagy megmérettetést.

Bejelentették az Ázsia Expressz új évadának első szereplőit

Az idei évadban Gombos Edina és férje, Alberto Costafreda is rajthoz állnak, mellettük pedig Deák Rebeka és Kabai András is nekivág az ázsiai kalandnak.

Ázsia Expressz: Gombos Edina az 50. születésnapja miatt vág bele a kalandba

Gombos Edina arról beszélt, számára ez a felkérés különösen jókor jött. Minden kerek születésnap környékén tudatosan keres valamilyen kihívást, ami kizökkenti a megszokott keretek közül, és most, hogy hamarosan 50 éves lesz, szintén valami szokatlan élményre vágyott. Az egykori műsorvezető azt is bevallotta, hogy a legnehezebb számára az lesz, hogy elszakad a gyerekeitől. Mint mondta, eddig szinte egyetlen napot sem töltöttek külön. Azt is hozzátette, csak ott, a verseny közben derül majd ki, képes lesz-e teljes mértékben a játékra és a kihívásokra koncentrálni.

Kabai András és Deák Rebeka próbára teszik a kapcsolatukat

Kabai András és párja, Deák Rebeka tudatosan készülnek a versenyre. Azt mondták, fontos számukra, hogy a nehezebb helyzeteket is együtt, őszintén megbeszéljék, és partnerként támogassák egymást. Rebeka ezt egy félmondattal árnyalta: szerinte az is benne van a pakliban, hogy hazafelé már nem egymás mellett ülnek majd a repülőn – de ha mégis, az már önmagában szép eredmény lenne.

