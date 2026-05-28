Ilyen nagy már Gombos Edina fia: Matteo ballagását ünnepelte a család – FOTÓ

Hihetetlen belegondolni, de már 11 éves a kis Matteo. Gombos Edina fia mindössze 4 hónapos volt, amikor a család Miamiba költözött, ám azóta már befejezte az első iskoláját, az elementary schoolt, ami amerikában ugyanolyan jelentőségű, mint hazánkban az általános iskola elvégzése. A gyermek ballagásán hatalmas bulit csapott a család.

A sztáranyukának és férjének, Albertónak két gyermeke van, a lányuk, Miri és a kisfiuk, Matteo. Miri már lassan felnőttkorúvá válik, az öccse pedig nemrég lett 11 éves. Ez azt jelenti, hogy idén az 5. osztály befejezésével, elvégezte az elementary schoolt, a bizonyítványával a kezében pedig hamarosan megkezdheti a middle schoolt. A büszke édesanya örömteli bejegyzésben számolt be a nagy hírről:

„11 év…elrepült. A lányunk ebben az iskolában kezdte az első osztályt a kiköltözésünk után. A kisfiunk, aki akkor még csak négy hónapos baba volt, ma szintén innen ballagott el. Kicsit megszakadt a szívünk, mert imádtuk ezt az iskolát. Hiányozni fognak a tanítók is. Matteo ötéves korától járt ide, az iskolaelőkészítőtől kezdve (az elementary school a kindergartentől egészen ötödik osztályig tart). Nagyon büszkék vagyunk rá! Egy fontos fejezet most lezárult, de augusztusban már kezdődik az új kaland: irány a middle school" – olvasható a korábbi műsorvezető bejegyzésében.

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy hamarosan kezdetét veszi az Ázsia Expressz új évada, amelyben közelebbről ismerhetjük meg Gombos Edina férjét, aki a feleségével karöltve fog szerepelni az utazós reality legújabb szériájában. Alberto már nagyon várja a megmérettetést, Edina pedig hosszú idő után most először tér vissza a magyar tévéképernyőre.

