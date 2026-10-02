Súlyos gyerekbántalmazással vádolja volt férje Halle Berryt: „Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte”

Halle Berry és Olivier Martinez évek óta vitáznak közös fiuk, Maceo felügyeletéről, a mostani bírósági beadvány azonban különösen súlyos állításokat tartalmaz. Martinez szerint szeptember 26-án olyan konfliktus alakult ki az anya és 12 éves fia között, amely tettlegességig fajult.
Halle Berry exe súlyos gyermekbántalmazási vádakkal fordult a bírósághoz
Halle Berry és Oliver Martinez 2012-ben jegyezték el egymást, majd 2015-ben már a válásuktól volt hangos a sajtó. Közös gyerekük Maceo Robert Martinez 2013. október 5-én született, az ő felügyeletéért évek óta folyik a harc. Most Halle Berry volt férje fogalmazott meg nagyon súlyos állításokat.
Olivier Martinez azt állítja, hogy konfliktus alakult ki anya és fia között, ami akkor kezdődött, amikor Maceo virtuális valóság-játékkal játszott. A férfi beszámolója szerint fia azt mondta neki, hogy édesanyja először tréfásnak tűnő módon lökdösni kezdte, majd a helyzet elmérgesedett.
„Maceo azt mondta nekem, hogy az anyja bement a szobájába, és lökdösni kezdte. Amennyire meg tudom ítélni, eleinte ez még tréfának indult. Maceo azt mondta neki: »Hagyd abba. Előbb hadd fejezzem be a játékot.« Ettől azonban dühbe gurult. (...) Azt mondta Maceónak, hogy nagyon hülyén néz ki, és mekkora idióta, amiért ezzel a VR-szemüveggel játszik.”
Martinez a bírósági dokumentumokban azt állítja, hogy Halle Berry ráugrott a fiúra, dulakodni kezdett vele, majd megragadta a nyakát. Közben azt kiabálta:
A helyzet innentől csak tovább fajult. Ráugrott Maceóra, és dulakodni kezdett vele. Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte, miközben azt kiabálta: »Most ki dominál? Ki dominál?«
A beadvány szerint Maceónak végül sikerült kiszabadulnia, később pedig sürgette apját, hogy azonnal menjen érte.
„Maceo azt mondta nekem, hogy kénytelen volt védekezni. Végül sikerült kiszabadulnia a szorításból. Kiabálni kezdett, ekkor jött be a szobába az anyja párja. (...) Kétségbeesett hívást kaptam a fiunktól, és azt kérte, hogy »azonnal« menjek érte.”
Martinez azt is állítja, hogy nem ez volt az első hasonló eset, Halle Berry azonban korábban állítólag játékként, illetve tréfaként kezelte ezeket a helyzeteket. A férfi további korábbi esetekről is beszámolt, és azt állította, hogy a színésznő már máskor is hasonló módon birkózott fiával. Halle Berry állítólag ezeket korábban tréfának, illetve játéknak tekintette.
„A fiunk többször elmondta, mennyire gyűlöli ezt, miközben Berry elbagatellizálta az eseteket, és azt állította, hogy csak viccelt vagy játszott vele.”
Ideiglenesen Olivier Martinezhez került a 12 éves fiú
A bíróság ideiglenesen elsődleges felügyeleti jogot biztosított Olivier Martineznek, és távoltartási végzést adott ki, amely a férfit és Maceót is védi. Berrynek 100 yardos, vagyis nagyjából 91 méteres távolságot kell tartania volt férjétől.
A színésznő az október 16-ra kitűzött meghallgatásig a bíróság által meghatározott keretek között találkozhat fiával: hetente két napon, valamint minden második hétvégén. A szülőket mediációra is kötelezték, hogy megvitassák a gyermek felügyeletével kapcsolatos kérdéseket.
A dokumentumokban a szülők üzenetváltása is szerepel. Amikor Martinez megkérdezte Berryt, beleegyezik-e abba, hogy elvigye Maceót, a színésznő állítólag így válaszolt: „Nem, nincs rendben. Harcolni akar az anyjával? Milyen gyereket nevelünk?”
„Hallottam, ahogy a fiunk azt mondja neki, hogy »örökre elmegy«, mire Berry azt kiabálta: »Jó. Jó. Nem akarlak többé látni.«”
Másnap azonban Berry már arra kérte volt férjét, hogy biztassa Maceót arra, hogy beszéljen vele. „Szörnyen érzem magam amiatt, ami tegnap este történt, és tudom, hogy ő is.”
Halle Berry visszautasítja a vádakat
A színésznő ügyvédje, Marina Beck „teljesen megalapozatlannak” nevezte a beadványban szereplő állításokat. Közlése szerint Berry „mélyen elszomorodott” a kialakult helyzet miatt, de továbbra is küzdeni fog Maceo érdekeiért, és megadja neki a szükséges szeretetet és támogatást.
A két sztár kapcsolata 2010-ben kezdődött, 2013-ban összeházasodtak, és ugyanebben az évben megszületett Maceo. 2015-ben szakítottak, válásukat pedig 2023-ban véglegesítették, akkor közös felügyeletben állapodtak meg. Kapcsolatuk lezárása azonban nem jelentette jogi vitáik végét: a gyermekfelügyelet kérdésében azóta is többször bírósághoz fordultak. Halle Berrynek két gyereke van, Nahla Ariela Aubry 2008 márciusában született a színésznő korábbi kapcsolatából és Maceo.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: