Súlyos gyerekbántalmazással vádolja volt férje Halle Berryt: „Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte”

Halle Berry és Olivier Martinez évek óta vitáznak közös fiuk, Maceo felügyeletéről, a mostani bírósági beadvány azonban különösen súlyos állításokat tartalmaz. Martinez szerint szeptember 26-án olyan konfliktus alakult ki az anya és 12 éves fia között, amely tettlegességig fajult.

Halle Berry és Oliver Martinez 2011-ben.

Forrás: UK Press/Vince Flores/Northfoto

Halle Berry exe súlyos gyermekbántalmazási vádakkal fordult a bírósághoz

Halle Berry és Oliver Martinez 2012-ben jegyezték el egymást, majd 2015-ben már a válásuktól volt hangos a sajtó. Közös gyerekük Maceo Robert Martinez 2013. október 5-én született, az ő felügyeletéért évek óta folyik a harc. Most Halle Berry volt férje fogalmazott meg nagyon súlyos állításokat.

Olivier Martinez azt állítja, hogy konfliktus alakult ki anya és fia között, ami akkor kezdődött, amikor Maceo virtuális valóság-játékkal játszott. A férfi beszámolója szerint fia azt mondta neki, hogy édesanyja először tréfásnak tűnő módon lökdösni kezdte, majd a helyzet elmérgesedett.

„Maceo azt mondta nekem, hogy az anyja bement a szobájába, és lökdösni kezdte. Amennyire meg tudom ítélni, eleinte ez még tréfának indult. Maceo azt mondta neki: »Hagyd abba. Előbb hadd fejezzem be a játékot.« Ettől azonban dühbe gurult. (...) Azt mondta Maceónak, hogy nagyon hülyén néz ki, és mekkora idióta, amiért ezzel a VR-szemüveggel játszik.”

Martinez a bírósági dokumentumokban azt állítja, hogy Halle Berry ráugrott a fiúra, dulakodni kezdett vele, majd megragadta a nyakát. Közben azt kiabálta:

A helyzet innentől csak tovább fajult. Ráugrott Maceóra, és dulakodni kezdett vele. Megragadta a nyakát, fojtogatni kezdte, miközben azt kiabálta: »Most ki dominál? Ki dominál?«

A beadvány szerint Maceónak végül sikerült kiszabadulnia, később pedig sürgette apját, hogy azonnal menjen érte.

„Maceo azt mondta nekem, hogy kénytelen volt védekezni. Végül sikerült kiszabadulnia a szorításból. Kiabálni kezdett, ekkor jött be a szobába az anyja párja. (...) Kétségbeesett hívást kaptam a fiunktól, és azt kérte, hogy »azonnal« menjek érte.”

Martinez azt is állítja, hogy nem ez volt az első hasonló eset, Halle Berry azonban korábban állítólag játékként, illetve tréfaként kezelte ezeket a helyzeteket. A férfi további korábbi esetekről is beszámolt, és azt állította, hogy a színésznő már máskor is hasonló módon birkózott fiával. Halle Berry állítólag ezeket korábban tréfának, illetve játéknak tekintette.