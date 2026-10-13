Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 13., kedd Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
családi viszály

Halle Berry fia tanúskodni akar anyja ellen a bíróságon - állítja a színésznő exférje

családi viszály Halle Berry gyermekelhelyezés
Horváth Angéla
2026.10.13.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Újabb fordulatot vett Halle Berry és volt férje, Olivier Martinez gyermekelhelyezési vitája. Martinez azt állítja, 13 éves fiuk, Maceo személyesen szeretné elmondani a bírónak, mi történt közte és az édesanyja között, mert attól tart, hogy másként nem hisznek neki.

A bírósági iratok szerint Olivier Martinez azt állítja, hogy Maceo szeptember 26-án, egy otthoni veszekedés és verekedés után lefényképezte Halle Berryt. Martinez szerint ez az incidens indította el a mostani gyermekelhelyezési vitát. A színész azt állítja, fia korábban is panaszkodott arra, hogy édesanyja bántja, ám úgy érezte, senki nem veszi komolyan. Martinez szerint Maceo ezért fényképes bizonyítékot akart készíteni.

Halle Berry és Olivier Martinez még 2012-ben, nagy boldogságban
Halle Berry és Olivier Martinez még 2012-ben, nagy boldogságban
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Olivier Martinez a dokumentumokban Halle Berry október 5-én benyújtott sürgősségi kérelmére is válaszolt, amelyet megtorlásnak nevezett. Azt állítja, volt felesége félrevezeti a bírót közös fiuk orvosi kezelésével kapcsolatban. Martinez szerint Berry úgy állította be őt, mint aki nem működik együtt, és akadályozza Maceo kezelését. A férfi ezzel szemben azt állítja, hogy a fiú gyermekorvosa és pszichiátere szeptember 21-én úgy döntött, a gyermeknek egyelőre nincs szüksége gyógyszeres kezelésre. Halle Berry állítólag tudott erről a döntésről, és azt írásban is tudomásul vette.

Halle Berry fia beszélni akar a bíróval

Olivier Martinez szerint Maceo személyesen szeretné elmondani a bírónak, hogy kivel akar élni, és azt is, mi történt Halle Berry otthonában. Martinez úgy véli, fiuknak lehetőséget kell kapnia arra, hogy előadja a saját verzióját, mielőtt a bíróság további döntéseket hoz az ügyben.

Úgy tudni, Halle Berry ideiglenes távoltartási végzést kapott, miután Martinez állítása szerint Maceo azt mondta neki, Berry egy veszekedés során fojtogatta. A vita állítólag azért tört ki, mert a fiú egy virtuális valóság-játékkal játszott.

Halle Berry tagadja a vádakat, és azt mondta, hogy fiával csak dulakodtak, játékosan birkóztak.

Ezeket olvastad már? 

Őrizetbe vették a hollywoodi színésznőt: Selma Blair négy embert is bántalmazott

Az 54 éves színésznő egy rendőrre is rátámadt.

Aputestet villantott Leonardo DiCaprio: a strandon mutatta meg sörhasát a színész - Fotó

Leonardo DiCaprio és barátnője, Vittoria Ceretti hawaii strandolással hangolt Jennifer Meyer esküvőjére. Az 51 éves színész félmeztelenül fürdőzött a Csendes-óceánban, társaságában pedig több hollywoodi sztár is feltűnt.

Kiderült, mikor vonul kórházba XIV. Leó pápa: műtét vár az egyházfőre

XIV. Leó pápa hamarosan befekszik a római Gemelli-klinikára – közölte hétfőn a szentszéki sajtóközpont. A 71 éves egyházfő tüdejében nemrég csomót találtak, ezért a következő napokban megoperálják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu