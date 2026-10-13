Halle Berry fia tanúskodni akar anyja ellen a bíróságon - állítja a színésznő exférje

A bírósági iratok szerint Olivier Martinez azt állítja, hogy Maceo szeptember 26-án, egy otthoni veszekedés és verekedés után lefényképezte Halle Berryt. Martinez szerint ez az incidens indította el a mostani gyermekelhelyezési vitát. A színész azt állítja, fia korábban is panaszkodott arra, hogy édesanyja bántja, ám úgy érezte, senki nem veszi komolyan. Martinez szerint Maceo ezért fényképes bizonyítékot akart készíteni.

Halle Berry és Olivier Martinez még 2012-ben, nagy boldogságban

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Olivier Martinez a dokumentumokban Halle Berry október 5-én benyújtott sürgősségi kérelmére is válaszolt, amelyet megtorlásnak nevezett. Azt állítja, volt felesége félrevezeti a bírót közös fiuk orvosi kezelésével kapcsolatban. Martinez szerint Berry úgy állította be őt, mint aki nem működik együtt, és akadályozza Maceo kezelését. A férfi ezzel szemben azt állítja, hogy a fiú gyermekorvosa és pszichiátere szeptember 21-én úgy döntött, a gyermeknek egyelőre nincs szüksége gyógyszeres kezelésre. Halle Berry állítólag tudott erről a döntésről, és azt írásban is tudomásul vette.

Halle Berry fia beszélni akar a bíróval

Olivier Martinez szerint Maceo személyesen szeretné elmondani a bírónak, hogy kivel akar élni, és azt is, mi történt Halle Berry otthonában. Martinez úgy véli, fiuknak lehetőséget kell kapnia arra, hogy előadja a saját verzióját, mielőtt a bíróság további döntéseket hoz az ügyben.

Úgy tudni, Halle Berry ideiglenes távoltartási végzést kapott, miután Martinez állítása szerint Maceo azt mondta neki, Berry egy veszekedés során fojtogatta. A vita állítólag azért tört ki, mert a fiú egy virtuális valóság-játékkal játszott.

Halle Berry tagadja a vádakat, és azt mondta, hogy fiával csak dulakodtak, játékosan birkóztak.

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