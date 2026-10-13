Halle Berry fia tanúskodni akar anyja ellen a bíróságon - állítja a színésznő exférje

A bírósági iratok szerint Olivier Martinez azt állítja, hogy Maceo szeptember 26-án, egy otthoni veszekedés és verekedés után lefényképezte Halle Berryt. Martinez szerint ez az incidens indította el a mostani gyermekelhelyezési vitát. A színész azt állítja, fia korábban is panaszkodott arra, hogy édesanyja bántja, ám úgy érezte, senki nem veszi komolyan. Martinez szerint Maceo ezért fényképes bizonyítékot akart készíteni.
Olivier Martinez a dokumentumokban Halle Berry október 5-én benyújtott sürgősségi kérelmére is válaszolt, amelyet megtorlásnak nevezett. Azt állítja, volt felesége félrevezeti a bírót közös fiuk orvosi kezelésével kapcsolatban. Martinez szerint Berry úgy állította be őt, mint aki nem működik együtt, és akadályozza Maceo kezelését. A férfi ezzel szemben azt állítja, hogy a fiú gyermekorvosa és pszichiátere szeptember 21-én úgy döntött, a gyermeknek egyelőre nincs szüksége gyógyszeres kezelésre. Halle Berry állítólag tudott erről a döntésről, és azt írásban is tudomásul vette.
Halle Berry fia beszélni akar a bíróval
Olivier Martinez szerint Maceo személyesen szeretné elmondani a bírónak, hogy kivel akar élni, és azt is, mi történt Halle Berry otthonában. Martinez úgy véli, fiuknak lehetőséget kell kapnia arra, hogy előadja a saját verzióját, mielőtt a bíróság további döntéseket hoz az ügyben.
Úgy tudni, Halle Berry ideiglenes távoltartási végzést kapott, miután Martinez állítása szerint Maceo azt mondta neki, Berry egy veszekedés során fojtogatta. A vita állítólag azért tört ki, mert a fiú egy virtuális valóság-játékkal játszott.
Halle Berry tagadja a vádakat, és azt mondta, hogy fiával csak dulakodtak, játékosan birkóztak.
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