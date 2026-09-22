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tragédia

A család barátja árulta el, hogy van most Cindy Crawford: „Ez minden szülő legrosszabb rémálma"

tragédia Cindy Crawford Presley Gerber
Horváth Angéla
2026.09.22.
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Cindy Crawfordot teljesen összetörte egyetlen fia, Presley Gerber halála. Férje és lánya, Kaia Gerber próbálnak neki segíteni abban, hogy megbirkózzon a tragédiával.

„Nagyon közel álltak egymáshoz. Amit az interneten vagy a sajtóban lehetett látni róluk, az nem csak a nyilvánosságnak szólt. Nagyon összetartó család voltak, Kaia és Presley pedig többek voltak egyszerű testvéreknél. Cindy teljesen összetört” – mondta a Page Sixnek a családot jól ismerő forrás.

Cindy Crawford és Presley Gerber: az egykoir szupermodell mindenben támogatta fiát
Cindy Crawford és Presley Gerber: az egykori szupermodell mindenben támogatta fiát
Forrás: Instagram

Egy másik informátor szerint Cindy Crawford vigasztalhatatlan: „Cindy képtelen vigaszt találni. Teljesen összetört. Ez minden szülő legrosszabb rémálma, még mindig próbálják felfogni mindazt, ami történt.”

Presley Gerber egy rehabilitációs intézményben halt meg

A 27 éves Presley Gerber szeptember 20-án halt meg. A rendőröket aznap egy Santa Monicában működő rehabilitációs intézményhez riasztották. Úgy tudni, kábítószer-túladagolás okozta a fiatal férfi halálát. Presley azon a hétvégén jelentkezett be kezelésre, amelyen meghalt, a korábbi elvonója, amiről maga is posztolt, ezek szerint nem volt sikeres.

Presley az elmúlt években nyíltan beszélt problémáiról. 2018-ban ittas vezetés miatt vették őrizetbe, Beverly Hillsben gyorshajtás miatt állították meg a rendőrök, három év próbaidőt kapott. Azt sem titkolta, hogy opioidfüggőséggel, mentális problémákkal, depresszióval küzd.

A Page Six forrásai szerint Cindy Crawford a fia legnagyobb támogatója volt, rendkívül aktívan részt vett gyermekei életében. Azt nem tudni, pontosan milyen körülmények között került Presley a rehabilitációs intézménybe, Cindy azonban mindig azt tartotta szem előtt, mi a legjobb a fiának.

„Cindy nagyon aktívan részt vett Kaia és Presley életében, akkor is, amikor már felnőttek. Egyetlen iskolai eseményt sem hagyott ki, és mindig mindent kézben tartott, ami a gyerekeivel kapcsolatos volt” – mondta.

Az informátor abban is biztos, hogy Cindy a lehető legjobb kezelést szerette volna biztosítani a fiának:„Biztos vagyok benne, hogy Cindy gondoskodott arról, hogy a gyereke a lehető legjobb rehabilitációs intézménybe kerüljön. Ilyen anya volt. Mindenben ott volt mellettük.”

Presley Gerber halála nemcsak a családját rázta meg. A forrás szerint fiatal korától népszerű volt a barátai körében, és azok is mélyen gyászolják, akik együtt nőttek fel vele.

Az egész baráti társaságot letaglózta a halála” – mondta a forrás.

Presley Gerber élete képekben - Kattints a képre a galériáért!

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Presley Gerber élete képekben

 

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