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Cindy Crawford retteg a fia halála után: a családot szétszakítja a gyász

tragédia halál Cindy Crawford Presley Gerber
Horváth Angéla
2026.10.08.
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Presley Gerber tragikus halála után nehéz időszakon megy keresztül Cindy Crawford és családja. A gyász mellé bűntudat és harag is társul, mindannyian ugyanarra a fájdalmas kérdésre keresik a választ.

Presley Gerber szeptember 20-án, 27 éves korában halt meg egy Santa Monica-i rehabilitációs intézményben. Halálának hivatalos okát és körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Santa Monica-i rendőrség azonban közölte, hogy feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet.

Presley Gerber halálával széteshet Cindy Crawford családja
Presley Gerber halálával széteshet Cindy Crawford családja
Forrás: Instagram

A Gerber családhoz közelálló források szerint Presley halála után Cindy Crawfordban, férjében és lányában a gyász mellett a harag és a bűntudat is megjelent. Újra és újra felteszik maguknak ugyanazt a kérdést: meg lehetett volna-e menteni Presley-t?

„Mindenki azt kérdezi, ki vallott kudarcot Presley-vel kapcsolatban. Ki mit tudott? Ki látta a figyelmeztető jeleket? Ki tehetett volna többet? Senkinek nincsenek válaszai” – mondta egy bennfentes.

Kaia Gerber inkább a barátaira támaszkodik

Presley húga, Kaia Gerber a tragédia után elsősorban a barátaitól kap támogatást, nem a szüleitől. Bár szereti Cindy Crawfordot és Rande Gerbert, állítólag a fiatal modell úgy érzi, saját fájdalma mellett már nem tudja magára venni szülei gyászát is.

„Minden beszélgetés visszakanyarodik Presley-hez: az utolsó hetekhez, a meghozott döntésekhez és ahhoz, mit csinálhatott volna mindenki másképp. Ez elviselhetetlen”fogalmazott egy másik forrás.

Cindy Crawford folyamatosan újrajátssza magában az eseményeket, Rande Gerber pedig a maga módján próbál megbirkózni fiuk elvesztésével.

„Teljesen összetörte őket a gyász” – mondta a forrás Cindy Crawfordról és férjéről. „Az egyik pillanatban sírnak, a következőben dühösek. Aztán jön a bűntudat. Kétségbeesetten szerették Presley-t, és pontosan ezért fáj most mindenkinek ennyire.”

Cindy Crawford attól fél, hogy a lányát és a férjét is elveszíti

Presley Gerber halála a családtagok között lévő kapcsolatokat is próbára teszi: „Elvesztettek egy fiút. Elvesztettek egy testvért. Most pedig attól rettegnek, hogy egymást is elveszítik. Presley hatalmas űrt hagyott maga után.”

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