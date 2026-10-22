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Sarah Jessica Parker 23 éves fia ellopta a show-t: így néz ki James Wilkie – FOTÓ

Image Press Agency / NurPhoto via AFP -
család Matthew Broderick Sarah Jessica Parker
Nagy Anna
2026.10.22.
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Ritkán látni együtt a színésznő családját a nyilvánosság előtt. Sarah Jessica Parker ezúttal férjével és 23 éves fiukkal érkezett egy Broadway-premierre. James Wilkie ráadásul a szülei nyomdokaiba lépett.

Igazi családi programot csinált a vasárnap estéből Sarah Jessica Parker, aki férjével, Matthew Broderickkel és legidősebb gyermekükkel, James Wilkie-vel jelent meg október 18-án a New York-i Hudson Theatre-ben. A család az Other Desert Cities című darab premierjére érkezett, és örömmel pózoltak a fotósoknak.

Sarah Jessica Parker fia és férje.
Sarah Jessica Parker fia és férje.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sarah Jessica Parker fia ellopta a show-t a vörös szőnyegen

A 23 éves James Wilkie elegáns sötétkék öltönyben, világoskék ingben és kockás nyakkendőben állt híres szülei között. Édesanyja kezét fogta, miközben másik karját édesapja vállára tette.

Sarah Jessica Parker – aki büszkén mutogatja őszülő haját – egy testhezálló, virágmintás fekete ruhát választott az alkalomra, Matthew Broderick pedig szürke öltönyben érkezett.

A ritka közös megjelenés különösen érdekes, hiszen a házaspár gyermekei általában távol maradnak a reflektorfénytől.

James Wilkie már színészként építi a karrierjét

Sarah Jessica Parker gyereke, James Wilkie nemcsak híres szülei miatt kerülhet a címlapokra. A fiatalember 2025-ben diplomázott a Brown Egyetemen klasszika szakon, de közben a színészet felé is kacsingat.

Édesapjával már együtt szerepelt az Elsbeth című sorozat egyik epizódjában, most pedig a Days Ending in Y című filmben láthatjuk majd, amelyben gyerekkori barátjával, Sam Nivolával játszik együtt.

Sarah Jessica Parker gyerekei

Sarah Jessica Parker férje, Matthew Broderick 1997 májusa óta a színésznő társa. A házaspár jövőre már a 30. házassági évfordulóját ünnepelheti. A színésznőnek és férjének három gyermeke született:

  • James Wilkie Broderick: 2002 októberében született, színészi karriert épít.
  • Marion Loretta Elwell és Tabitha Hodge Broderick: a 2009 júniusában, béranya segítségével született ikerlányok idén töltötték be a 17. életévüket.

 

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