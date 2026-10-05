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frizura

Sztárfodrász elárulta: így tüntetheted el a lenövést állandó hajfestés nélkül – Őszülő hajra kiváló trükk

frizura hajfestés ősz haj
Nagy Anna
2026.10.05.
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Az ősz hajszálak rendszeres elfedése időigényes és költséges körforgássá válhat. A lenövés azonban nem feltétlenül probléma: megfelelő technikával éppen ez lehet a természetesebb, könnyebben fenntartható hajszín alapja.

Sarah Jessica Parker korábban az Allure magazinnak mesélt arról, miért békélt meg az ősz hajszálaival: „Nem tölthetem az időmet azzal, hogy kéthetente festetem a hajtövemet. Nem megy. Túl sok.” Nem ő az egyetlen, aki belefáradt az állandó hajfestésbe. Sarah Bower sztárfodrász szerint a lenövés elfedése helyett érdemes lehet együtt dolgozni a természetes hajszínnel. A „grey blending” lényege, hogy az őszülést nem teljesen eltakarják, hanem finoman összedolgozzák a festett hajjal.

Sarah Jessica Parker őszülő frizurájáról mind példát vehetünk: ő sem takargatja a lenövést.
Sarah Jessica Parker őszülő frizurájáról mind példát vehetünk: ő sem takargatja a lenövést.
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

A lenövés festése előtt érdemes várni

Bármennyire csábító az első ősz hajtöveknél időpontot kérni a fodrászhoz, Bower szerint a természetes színhez való visszatéréshez türelem kell. Ideális esetben 10–12 hétig érdemes hagyni nőni a hajat.

„10–12 hetes lenövésre van szükség. Pontosan látnunk kell, mit szeretnénk összedolgozni, és milyen irányba induljunk.”

Ennyi idő alatt ugyanis kiderülhet, milyen valójában a természetes őszülés mintázata. A fodrász tapasztalatai szerint sok vendége végül rájön, hogy jóval kevesebb ősz vagy fehér haja van, mint korábban gondolta.

A lenövés eltüntetése helyett jöhet az összedolgozás

A közösségi médiában látott hófehér frizurák könnyen irreális elvárásokat teremthetnek. Bower szerint nem mindenkinek válik természetesen fehérré a haja, ezért sokszor harmonikusabb eredményt ad, ha valaki a saját ősz árnyalataiból indul ki. 

A szakember nem teljes, tartós hajfestéssel dolgozik, hanem többek között világosabb és sötétebb tincsekkel. Bizonyos természetesen fehér részeket akár érintetlenül is hagyhat. Így a lenövés eltüntetése nem éles színhatárok elfedését jelenti, hanem a természetes és festett részek fokozatos összehangolását.

Andie MacDowell a párizsi divathét kifutóján is megmutatta: az ősz haj igenis menő.
Andie MacDowell a párizsi divathét kifutóján is megmutatta: az ősz haj igenis menő.
Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Nem mindig a világosabb haj a megoldás

Gyakori tévhit, hogy minél több világos melír kerül a hajba, annál könnyebb lesz átállni az őszre. Bower azonban sötétebb, szürkés tónusokat is visszavihet a túlzottan szőkített hajba, különösen akkor, ha valaki szeretné megtartani a mélyebb alapszínét.

Az ősz haj vállalása ráadásul nem életkor kérdése. A fodrász harmincas vendégei között is akadnak olyanok, akik egyszerűen belefáradtak a folyamatos festésbe. Számukra nem az a cél, hogy idősebbnek vagy fiatalabbnak tűnjenek, hanem hogy természetesebb, kevesebb törődést igénylő hajszínt kapjanak.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát az ősz hajú sztárokról: nekik remekül áll

Diane Keaton habár már nincs köztünk, mindig a természetesség híve volt, így őszülő haját sem rejtegette.
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Jamie Lee Curtis: az ősz haj különösen jól áll neki, harmonizál kortalan eleganciájával és merész stílusával. Emellett a természetes ősz haj tovább hangsúlyozza Curtis báját és karakterét, amelyek mindig is a védjegyei voltak.
Getty Images

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