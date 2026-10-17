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2026. okt. 17., szombat Hedvig

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Megérkezett Katalin friss, őszi portréja: a fotó felér egy szerelmi vallomással

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A walesi hercegné friss portéja mellett egy új projektet is bejelentett. Katalin a Királyi Alapítvány Koragyermekkori Központjának következő lépéseiről beszélt.

Ismét a természetben fotózkodott Katalin. A hercegnétől ez egyáltalán nem szokatlan, ugyanis tudni lehet, hogy a legszívesebben kint tartózkodik, és a szabadtéri sportokat is imádja. 

Katalin hercegné új portréja a természetben készült.
Katalin hercegné új portréja a természetben készült.
Forrás: Doug Peters/EMPICS/Northfoto

Katalin hercegné őszi színekben és eljegyzési gyűrűvel állt modellt

Őszi színekben fényképezték Katalint új portéjához. A fotó Cornwallban készült, a fényképész pedig Josh Shinner, aki gyakran dolgozik a családnak. Ő fotózta például Györgyöt a 12. szülinapján, de a 2023-as karácsonyi képeslapjuk is az ő nevéhez fűződik.

 Az új képen Katalin varázslatosan néz ki, a Hello! magazin pedig még azt is észrevette, hogy az ujján a Vilmostól kapott zafír eljegyzési gyűrűje csillog.

A természet gyerekekre való hatására koncentrál 

A portréval együtt egy videóüzenet is érezett, amelyben Katalin bejelentette a Királyi Alapítvány Koragyermekkori Központjával való közös új kezdeményezést. A projekt arra fókuszál, miként segíti a természet a csecsemők és kisgyermekek mentális, érzelmi és szociális fejlődését és hogyan segíti a gyógyulást. A hercegné egyébként azt vallja, hogy az ő felépülésében is hatalmas szerepet játszott a természetközelség.

A gyereknevelés régóta a szívügye

Katalin hercegné Shaping Us néven futó projektjével jóideje a kisgyermekkor jelentőségére szeretné felhívni a szülők figyelmét. „Minden család más. Mindannyiunknál eltérő a ránk nehezedő nyomás, ezért is hívjuk fel a figyelmet a korai gyermekkor fontosságára. Nem arról van szó, hogy extra nyomást helyezzünk a családokra. Valójában azt mondjuk, hogy támogatásra és segítségre van szükségük ahhoz, hogy újrarendezzék a prioritásokat a családi, otthoni élet és a gyereknevelés területén, mert ez napjainkban nagyon nehéz” nyilatkozta korábban a hercegné, és hozzátette, hogy szeretettel bármit meg lehet oldani.  „A környezet, amiben felneveled a gyereked, ugyanolyan fontos, mint az élmények, amikbe bevonod őket. Nem az számít, hány játékuk van, vagy hogy hányféle utazásra mentek el velük. Az a fontos, hogy megfelelő érzelmi támogatást kapjanak, és ezt az életükben jelenlévő felnőttektől kaphatják meg” − vallotta.

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