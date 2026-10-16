Angelina Jolie szívét összetörik a gyerekei: fájdalmas időszak vár a színésznőre

Angelina Jolie életében új fejezet kezdődik, ám a változás korántsem olyan örömteli, mint azt korábban remélhette. A hatgyermekes édesanya mindig is szoros kapcsolatot ápolt a gyerekeivel, most azonban olyan döntésekkel kell szembenéznie, amelyek alapjaiban forgathatják fel a család életét, ami nagyon megviseli a színésznőt.
Angelina Jolie gyerekei külön utakon folytatnák az életüket
A RadarOnline értesülései szerint az 51 éves Oscar-díjas színésznő komoly változásra készül: miután 24,75 millió dollárért eladta Los Angeles-i otthonát, Európába szeretne költözni. A tervei között azonban akad egy fájdalmas részlet: hat gyermeke közül várhatóan egyik sem tart vele.
„A legnehezebb az egészben az, hogy a gyerekei többsége nem megy vele” – árulta el a lapnak egy bennfentes.
A forrás szerint Angelina Jolie és Brad Pitt három vér szerinti gyereke, a 20 éves Shiloh, valamint a 18 éves ikrek, Knox és Vivienne Los Angelesben szeretnének maradni.
A színésznő három örökbe fogadott gyermeke viszont más irányba indulna. A 25 éves Maddox, a 22 éves Pax és a 21 éves Zahara állítólag az Egyesült Államok keleti partján képzelik el a jövőjüket.
Ez azt jelenti, hogy a család tagjai akár több ezer kilométerre is kerülhetnek egymástól, miközben Angelina Jolie egy másik kontinensen kezdene új életet.
„Angelina örül annak, hogy a gyerekei a saját életüket építik, és természetesen vissza fog térni az Egyesült Államokba, hogy meglátogassa őket” – mondta az informátor. A büszkeség azonban nem teszi könnyebbé az elválást.
„De ez így is hatalmas változás lesz. Nagyon érzékenyen érinti az egész.”
A költözés új életet jelentene Angelina Jolie számára
A Demóna sztárja már régóta tervezi, hogy Európában telepedik le, és nem csupán a lakóhelyét szeretné megváltoztatni. A filmes karrierjét is részben a kontinensre helyezné át.
„Angie komolyan gondolja, hogy Európában alakít ki magának egy bázist, és ott is készít majd filmeket” – állította a forrás.
A bennfentes szerint Angliában és Franciaországban különösen kedvelik a színésznőt, ami szakmai szempontból is vonzóvá teszi számára a költözést. A színésznőnek viszont így búcsút kell mondania azoknak a hétköznapoknak, ami évtizedekig az élete volt és nemcsak egy otthontól, hanem a korábbi családi mindennapoktól is búcsút kell vennie.
Brad Pitt miatt is nehéz időszak vár a színésznőre
A költözés mellett Angelina Jolie-nak egy másik problémával is szembe kell néznie: Brad Pitt-tel továbbra sem sikerült lezárniuk a francia Château Miraval borbirtok körüli jogi vitát.
A konfliktus középpontjában az áll, hogy Jolie eladta a birtokban lévő részesedését, a forrás szerint februárra tűzték ki a tárgyalást, Pitt jogi csapata pedig addig is intenzíven dolgozik a szükséges dokumentumok megszerzésén. A lap értesülései szerint Jolie attól is tart, hogy amennyiben elveszíti a pert, akár több millió dollárt kellhet fizetnie volt férjének.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: