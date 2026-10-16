Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 16., péntek Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
család

Angelina Jolie szívét összetörik a gyerekei: fájdalmas időszak vár a színésznőre

NORTHFOTO / MT / MEGA -
család Angelina Jolie gyerek
Nagy Anna
2026.10.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő nagyon nehezen viseli a változásokat, most mégis egy ilyen helyzet előtt áll. Angelina Jolie összetört a gyerekei miatt.

Angelina Jolie életében új fejezet kezdődik, ám a változás korántsem olyan örömteli, mint azt korábban remélhette. A hatgyermekes édesanya mindig is szoros kapcsolatot ápolt a gyerekeivel, most azonban olyan döntésekkel kell szembenéznie, amelyek alapjaiban forgathatják fel a család életét, ami nagyon megviseli a színésznőt.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei még a nagy családi drámák előtt.
Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei még a nagy családi drámák előtt.
Forrás: GettyImages

Angelina Jolie gyerekei külön utakon folytatnák az életüket

A RadarOnline értesülései szerint az 51 éves Oscar-díjas színésznő komoly változásra készül: miután 24,75 millió dollárért eladta Los Angeles-i otthonát, Európába szeretne költözni. A tervei között azonban akad egy fájdalmas részlet: hat gyermeke közül várhatóan egyik sem tart vele.

A legnehezebb az egészben az, hogy a gyerekei többsége nem megy vele” – árulta el a lapnak egy bennfentes.

A forrás szerint Angelina Jolie és Brad Pitt három vér szerinti gyereke, a 20 éves Shiloh, valamint a 18 éves ikrek, Knox és Vivienne Los Angelesben szeretnének maradni.

A színésznő három örökbe fogadott gyermeke viszont más irányba indulna. A 25 éves Maddox, a 22 éves Pax és a 21 éves Zahara állítólag az Egyesült Államok keleti partján képzelik el a jövőjüket.

Ez azt jelenti, hogy a család tagjai akár több ezer kilométerre is kerülhetnek egymástól, miközben Angelina Jolie egy másik kontinensen kezdene új életet.

„Angelina örül annak, hogy a gyerekei a saját életüket építik, és természetesen vissza fog térni az Egyesült Államokba, hogy meglátogassa őket” – mondta az informátor. A büszkeség azonban nem teszi könnyebbé az elválást.

„De ez így is hatalmas változás lesz. Nagyon érzékenyen érinti az egész.”

A költözés új életet jelentene Angelina Jolie számára

A Demóna sztárja már régóta tervezi, hogy Európában telepedik le, és nem csupán a lakóhelyét szeretné megváltoztatni. A filmes karrierjét is részben a kontinensre helyezné át.

Angie komolyan gondolja, hogy Európában alakít ki magának egy bázist, és ott is készít majd filmeket”állította a forrás.

A bennfentes szerint Angliában és Franciaországban különösen kedvelik a színésznőt, ami szakmai szempontból is vonzóvá teszi számára a költözést. A színésznőnek viszont így búcsút kell mondania azoknak a hétköznapoknak, ami évtizedekig az élete volt és nemcsak egy otthontól, hanem a korábbi családi mindennapoktól is búcsút kell vennie.

Brad Pitt miatt is nehéz időszak vár a színésznőre

A  költözés mellett Angelina Jolie-nak egy másik problémával is szembe kell néznie: Brad Pitt-tel továbbra sem sikerült lezárniuk a francia Château Miraval borbirtok körüli jogi vitát.

A konfliktus középpontjában az áll, hogy Jolie eladta a birtokban lévő részesedését, a forrás szerint februárra tűzték ki a tárgyalást, Pitt jogi csapata pedig addig is intenzíven dolgozik a szükséges dokumentumok megszerzésén. A lap értesülései szerint Jolie attól is tart, hogy amennyiben elveszíti a pert, akár több millió dollárt kellhet fizetnie volt férjének.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Angelina Jolie megvált a kastélyától: nem akármilyen titkokat rejt a hollywoodi birtok

A hatalmas birtokhoz medence, vendégház és még egy külön teaház is tartozik.

Brad Pitt őszintén beszélt élete legnehezebb időszakáról: nem az ital volt a valódi problémája

Brad Pitt korábban nyíltan beszélt az alkohollal való küzdelméről, ám valójában egészen más miatt került mélypontra.

Angelina Jolie nem kímélte Brad Pitt-tet: lesújtó véleménnyel van arról, hogy újra iszik

Keményen kommentálta a fejleményeket a színésznő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu