Izgalmasak, fenntarthatóak, sokszínűek: elindult a fehérjeforradalom

A hüvelyesek világnapján induló, egy hónapos kampány során számos információt megtudhatunk a növényi fehérjeforrásokról, tippeket kaphatunk a beszerzésükről, előkészítésükről és természetesen az elkészítésükről is. Ha pedig inkább a profikra bíznánk a húsmentes étkezésünket, erre is van lehetőségünk; a kampányhoz csatlakozó Fenntartható Vendéglátóhelyek által készített ételeket is megkóstolhatjuk. Budapesten a HerBarban, a Dynamobakeben, a Jardinette Kertvendéglőben és a The Planteenben, Zebegényben a Natura Hillben, Miskolcon a Süt a nap vegán bisztróban, Pécsett a Reggeliben, Kéthelyen pedig a Lokal47-ben kóstolhatunk bele a FehérjeForradalomba.