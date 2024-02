A szorongás 5 arca, melyet a legtöbben nem ismernek fel

Szakemberek szerint sokszor felmerül párterápiában, hogy az egyik fél szenved az úgynevezett mikromenedzsmenttől, mely a társa felől érkezik, aki árgus szemekkel figyeli minden mozdulatát, s akármit tesz a közös otthonban, irányítani kezdi, vagy arra panaszkodik, hogy amit csinál, az nem jó, másképp kellene végeznie a feladatot. Így lesz az olyan apróságokból, mint a mosogatógép ki- vagy bepakolása, párkapcsolati probléma. Miközben az egyik fél „csak segíteni akar”, a másik folyamatosan azt érzi, hogy kritizálják.

Az irányítás vágya, ahogy a folyamatos kritizáls is, fakadhat az empátia hiányból, és természetesen élnek köztünk nárcisztikusok és szociopaták is, de lássuk be, belőlük van kevesebb. Szorongó emberből azonban jóval több akad, márpedig a túlzott aggódás kiválthatja a vezetés, irányítás, kontroll iránti vágyat, mely abból adódik, hogy a szorongó embert elbizonytalanítja, ha a dolgok nem úgy működnek, ahogy szerinte működniük kellene. Nehezen viselik a változásokat, így, ha valami nem a helyén van, az szorongást vált ki belőlük, úgy érzik, amíg a használt csésze nem kerül át a konyhapultról a mosogatóba, addig nem tudják a rendes kerékvágásban folytatni az életüket. Ezért jelzik a problémát, és ha a másik fél a helyére teszi a dolgokat, akkor a szorongásuk alábbhagy. Ugyanakkor, ez a viselkedés a társat zavarhatja, hiszen úgy érezheti, ő semmit nem tud jól csinálni, ráadásul a kapcsolat egyfajta főnök-beosztott viszony érzetét keltheti benne.

3. Dühkitörések

A hirtelen haragú, dühös ember ijesztő lehet. Könnyen gondolhatja azt a házastárs, hogy párja érzelemszabályozási és dühkezelési problémákkal küzd. Miközben a düh mögött sok esetben ugyancsak a szorongás húzódik meg. Hogy miért? A túlzott éberség miatt. Szakemberek szerint a hirtelen haragú, dühös emberek gyakran bántalmazó közegben nőttek fel. Gyerekként a megküzdési eszközük a hiperéberség volt: folyamatosan szorongtak, ezért állandó készenlétben voltak, tudták, mikor kell csendben meghúzni magukat a szobájukban és mikor kell harci üzemmódba kapcsolni. Ezt hozták magukkal a felnőttkorba, állandóan készültségben állnak, mindig körül és maguk mögé néznek, és ha szükséges, mert éppen valami megijeszti őket, azonnal támadásba lendülnek.