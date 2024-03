Éhenhalás, kóma, súlyos betegségek: diéták, amelyek szembemennek a józan ésszel

A szellemi teljesítmény hanyatlása, koncentrációzavarok: a drasztikusan alacsony szénhidrátbevitel fáradtságot, koncentrációhiányt, alvási zavarokat okozhat. Ennek hátterében az áll, hogy ketózis állapotában, glükóz hiányában a központi idegrendszer túlélő üzemmódba kapcsol és ketontesttel igyekszik működni, ami nem a természetes energiaellátási módja a testünknek.

Cukorbetegek számára halálos is lehet Nem nehéz elképzelni, mi történik akkor, ha inzulindependens cukorbetegként vágunk bele a ketogén diétába. Nos, az inzulin a hozzá előírt szénhidrátmennyiség elfogyasztása nélkül hipoglikémiát (azaz a vércukor kritikus lecsökkenését) okozhat. Az alacsony vércukorszint tünetei: fáradtságérzés, remegés, verítékezés, hányinger, éhségérzet, ingerlékenység, koordinálatlan mozgás, szapora szívverés, ingerlékenység, fejfájás, dekocentráltság, továbbá tudatzavar, majd a diabéteszes kóma, ami halálhoz is vezethet.

Jojó-effektus: A ketogén diéta hosszabb távon történő folytatása mind fizikailag, mind lelkileg megterhelő. Az egyhangú étrend és a megjelenő egészségi panaszok, a lassuló fogyás miatt (ha nem fogyasztunk szénhidrátot, eleinte leginkább vizet vesztünk, ugyanis a szénhidrát rengeteg folyadékot köt meg a szervezetünkben) sokan végül a diéta abbahagyása mellett döntenek. Ilyenkor a sejtek ismét glükózhoz jutnak, de mivel korábban túlélő üzemmódban dolgoztak, azonnal raktározni kezdenek, ez pedig ahhoz vezet, hogy többet és gyorsabban hízik vissza a diétázó, mint amennyit leadott. A károsodott anyagcsere pedig csak sok odafigyeléssel állítható helyre, illetve minél több jojóhatás éri a szervezetet a megalapozatlan diétás módszerek követése miatt, annál nehezebb lesz a visszatalálás az egészséghez.

A ketogén legmagasabb foka, a carnivore

A diéta ötletgazdája, Shawn Bake a The Carnivore Diet című könyvében arról ír, hogy a húsok fogyasztása komoly egészségi előnyöket hordoz, nem csupán egészségesek maradunk, de ha betegek vagyunk, meg is gyógyulhatunk. Bake szerint a legjobb, ha a húst hőkezelés nélkül fogyasztjuk, és vajjal, valamint egyéb zsiradékkal turbózzuk fel. Bár Baker weboldala tele van sikertörténetekkel, a közzétett sztorik között találunk olyat, amelynek szerzője azt állítja rákból, szklerózis multiplexből vagy Lyme-kórból gyógyult meg, érdemes ezeket fenntartásokkal kezelni. Ráadásul a legtöbben nem betegség miatt, hanem fogyókúraként használják a carnivore-t.

A TikTokon hódít a 30 napos kihívás Oroszlándiétának nevezték el azt a TikTokon hódító új étrendet, amely a ketogén diétához sorolható, ám megszorításokkal, ugyanis csak kérődző állatok húsát lehet fogyasztani (borjú, bárány, kecske, marha és szarvas). Emellett csak sót és vizet vehetnek magukhoz az oroszlándiéta követői 30 napon keresztül. Erre esküszik például a 39 éves Courtney Luna is, aki minden elképzelhető diétát kipróbált, de ahogy lefogyott, mindig vissza is hízott, sőt, egyre kövérebb lett, ugyanis egy kicsit mindig több jött vissza, mint amennyi lement róla.

A szakemberek szerint a carnivore diéta a C-vitamin-hiány miatt skorbutot is okozhat. A sok hús és zsiradék pedig a koleszterinszintet emelheti, ami szív- és érrendszeri problémákhoz vezet. Az előzőekhez képest kisebb probléma, de más szakértők azt hangsúlyozzák, hogy a szénhidrátmentes diéták rontják az edzésmunkát és a sportteljesítményt. Negatívumént említik a pszichés éhséget, és az ízek hiányát, amely miatt sokan - az orvosok szerint szerencsére - hamar fel is adják azt az étrendet.

A jojó-effektus számos egészségügyi kockázatot hordoz: kiváltója lehet a 2-es típusú cukorbetegségnek, magas koleszterinszintet eredményezhet, nő az epehólyag bántalmak kockázata, és nem utolsó sorban a lelki károk is súlyosak, amelyet az ismétlődő kudarc, az újra és újra bekövetkező súlyvisszanyerés okoz.

Vegán életmód

A kilencvenes években már a vegetariánizmus is különlegességnek számított, nagyon kevesen voltak akkor azok, akik teljesen mellőzték a húst az étrendjükből. Ráadásul akkoriban a húsmentes táplálkozás nem is volt könnyen kivitelezhető, nem volt a piacon ennyi húspótló készítmény.

A vegánok és vegatáriánusok egy része azokat az ételeket is elutasítja, amelyek úgy néznek ki, mint a hús, ám szép számmal vannak köztük olyanok, akik kifejezetten vágynak a hús formájú és ízű növényi élelmiszerekre. Vírusként terjed a világhálon egy 2021-es Oregonban készült YouTube- videó, amely az mutatja be, hogyan készül a Tofurky. Ha kíváncsi vagy rá, kattints ide.

A vegán életmód azonban ennél sokkal komplexebb - nem egyenlő azzal, hogy a húst egyszerűen kihagyjuk az étkezésből és önmagában a köretet fogyasztjuk el - akik ezt követik semmiféle állati eredetű élelmiszert nem fogyasztanak, nem viselnek bőrt és nem használnak például állatkísérletek bevonásával fejlesztett kozmetikumokat sem. Vannak, akik környezettudatosság és a nagyipari állattartás elleni tiltakozás miatt választják ezt az életformát, mások csupán az egészségüket szeretnék megőrizni vagy helyreállítani vele. A vegán diéta - amellyel kapcsolatban érveket pro és kontra itt olvashatsz - tulajdonképpen a ketogén ellentéte, ám abban hasonlóak, hogy könnyen tápanyaghiányhoz vezethetnek. Ha vegán vagy, néhány életmódbeli szabályt jó ha betartasz.

Fordulj bátran a vegán étrend-kiegészítőkhöz!

Ha az izomépítés a cél, akkor fontos az elegendő mennyiségű fehérjebevitel. A növényi fehérjeforrások nem komplett fehérjék, azaz nem tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat megfelelő mennyiségben és/vagy arányban. Azonban az élelmiszerek helyes kombinációjával teljessé tehetők a növényi fehérjék is, ezt nevezzük komplettálásnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az étrend tartalmazzon gabonaféléket, hüvelyeseket és olajos magvakat is. Korábban az volt az álláspont, hogy a főétkezéseknél teljesüljön a komplettálás, mára azonban már elfogadható, ha a nap folyamán biztosítjuk a fehérjebevitelünket a fent említett három élelmiszer csoportból. Ha pedig valaki nehezen tudja megoldani a mindennapokban a fehérjebevitelt, jó megoldást jelenthetnek a vegán étrend-kiegészítők is.

Pótold a hiányzó mikrotápanyagokat!

Az emberi szervezet számára vannak olyan szükséges vitaminok és ásványi anyagok, melyek pótlása vegán étrend esetén nehezen vagy egyáltalán nem biztosítható: ilyen többek között a B2-, B12-vitamin, a szelén, a D-vitamin, a cink, és az Omega-3 zsírsav. Érdemes ezeket étrend-kiegészítő formájában pótolni.

A vegánság legkorlátozóbb módja, a nyersvegán étrend

A vegánizmusnak egy szigorúbb formája a nyersvegán-étrend (raw foodism), amely már a 19. század közepe óta ismert, és jellemzően gyümölcsök, zöldségek, diófélék, magvak, valamint fermentált és csíráztatott gabonák és babok képezik az alapját. Követői minden főtt ételt kizárnak az étkezéseikből, mondván, hőkezelés hatására a tápanyagok elpusztulnak, ami bizonyos vitaminokra igaz is. A szakemberek szerint a megoldás nem a főtt ételek kizárása az étrendünkből, hanem a nyers gyümölcsök és zöldségek mennyiségének növelése. Maxine Smith dietetikus szerint a nyers vegán étrend tiszta formájában nagyon korlátozó, és tápanyaghiányhoz vezethet. Vannak a nyersvegán étkezésen belül még szigorúbb irányzatok, például a fruitarianizmus, aminek a követői kizárólag vagy főként gyümölcsöket esznek, ezeknek azonban igen kevés követőjük akad.

Tragédiába is torkollhat Néhány hónapja a világsajtót bejárta a hír, hogy meghalt az orosz Zsanna Samsonova, 39 éves vegán influenszer. A Délkelet-Ázsiában élő nő kizárólag nyers vegán étrenden élt, amely gyümölcsöket, napraforgómagcsírát, gyümölcsturmixot és gyümölcslevet tartalmazott, vizet pedig egyáltalán nem ivott. Családja és barátai szerint az élete utolsó időszakában nagyon rossz állapotban volt, szerettei tudták, étrendjébe bele fog halni, és sajnos így is lett.

Szigorú kalóriakorlátozás

Bevett gyakorlat, hogy a bevitt kalóriák mennyiségét csökkenti az, aki szeretne megszabadulni a súlyfeleslegétől. A táplálkozási szakemberek szerint is ez legjobb módja a testsúly csökkentésének, azonban érdemes átgondoltan elkezdeni. Noha bizonyára sikeres lesz a próbálkozás, ha nagyon alacsony kalórialimitet állítunk be magunknak, a cél mégsem az, hogy kizsigereljük a testünket, hanem az, hogy egy egészségesebb életformára váltsunk. Ezért nagyon fontos alaposan végiggondolnunk és kiszámolnunk, mennyi kalóriára is van szükségünk. Ez függ a nemünktől, attól, hogy mennyit mozgunk, a magasságunktól, az alkatunktól, a korunktól, a szexuális aktivitásunktól, attól, hogy fizikai vagy ülőmunkát végzünk. Az odafigyelés viszont egyáltalán nem azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb kalóriabevitel mellett próbáljuk túlélni a napokat, ugyanis nem csak a kalóriadeficit fontos a fogyáshoz. Emellett azt is lényeges szem előtt tartani, hogy a koplalás általában gyors eredményhez vezet, de fenntarthatatlan és borzasztóan egészségtelen. Fontos, hogy semmiképp ne csökkentsük 500, vagy nagyon extrém esetben 1000 kalóriánál többel a napi bevitelt, ez ugyanis káros és kontraproduktív lehet és kiemelten lényeges, hogy ne menjünk az alapanyagcserénkhez szükséges kalóriamennyiség alá.

A skinny fat jelenség: attól, hogy valaki sovány, nem biztos, hogy fitt és egészséges

A skinny fat testalkat akkor alakul ki, amikor úgy diétáznak az emberek, hogy csak a diétára, sok esetben drasztikus kalória megvonásra alapoznak, és kizárólag kardio edzést végeznek mellette, tehát izmot nem építenek. Ők csak és kizárólag arra koncentrálnak, hogy a mérleg nyelve lejjebb menjen, és csökkenjen a súlyuk. Hiába karcsúak, minimális izomzattal rendelkeznek, amihez társul a rossz állóképesség is. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatsz.