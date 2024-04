Ha jót akarsz magadnak, ezeket a ruhadarabokat ne viseld alvás közben

Ilyen például a zokni: nem tesz jót alvás közben, különösen ha egész éjszaka rajtunk van, és esetleg még túl szoros is, mert elszoríthatja a vérkeringést. Ha nem tudunk zokni nélkül aludni, viseljünk eggyel nagyobb méretet, de legalább mindenképpen tisztát! Sok baktérium telepedhet meg ugyanis ezen a ruhadarabon, amiket nem akarnánk az ágyunkba hurcolni. A zoknikhoz hasonlóan a szűk pizsamákat sem ajánlja a szakértő, ugyanis ez is rossz hatással lehet a vérkeringésre és korlátozhatja a szabad mozgást is.

A szakértő, Dr. Deborah Lee szerint alsóneműre sincs szükség alvás közben, az esetleges izzadás és a több nedvesség növeli a baktériumok szaporodásának és a fertőzések kialakulásának az esélyét - írja az Express.