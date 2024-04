Alvásszinkronizálás és alvásturizmus: csodát tesznek az éjszakáiddal

Az alvásszinkronizálás előnyei jóval túlmutatnak a szervezet alapvető funkcióin. Előnyei közé tartozik a fokozott éberség, jobb hangulat, nagyobb fókusz és termelékenység, valamint az alvással kapcsolatos gyakori problémák, például az álmatlanság vagy a nappali fáradtság kockázatának csökkentése. A módszer alaptétele egyszerű, és ez azt jelenti, hogy bárki kipróbálhatja, negatív következmény nélkül. Hozzunk létre egy helyes alvási ütemtervet, és azt következetesen tartsuk is be. Kis idő elteltével azt fogjuk tapasztalni, hogy a meghatározott időpontban mindenféle erőltetés nélkül álmosak leszünk, és hamar el is alszunk. Egyszerűen megtanulja a testünk, hogy mikor van itt az ideje az alvásnak. Ehhez fontos, hogy ne csak a dolgos hétköznapokon, hanem a hétvégén is ragaszkodjunk az alvási ütemtervünkhöz.

A legideálisabb, ha este legkésőbb 10 órakor lefekszünk, és reggel 6-kor felkelünk.

A rutin lényeges pontja az is, hogy alakítsunk ki elalvási szokást is, tehát mondjuk minden este elalvás előtt olvassunk vagy hallgassunk zenét, vegyünk egy meleg fürdőt, relaxáljunk, meditáljunk. A lényeg a rutin kialakítása. Az is feltétlen szükséges, hogy tartsunk be olyan alapvető szabályokat, mint például, hogy lefekvés előtt nem iszunk koffeines italokat, nem eszünk nehéz ételeket, nem használunk kütyüket, amelyek a kék fénnyel megzavarhatják a szervezetünk természetes alvás-ébrenlét ciklusát, és ezzel megnehezítheti az elalvást. A hálószobánk legyen csendes, sötét, és 20 foknál semmiképp se legyen melegebb.