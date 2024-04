Így sportoltunk az 1900-as években - Galéria

Sportruházat a legkülönfélébb technikai anyagokból, cipők, amik szinte maguktól futnak. Konditermek, spinning és hot jóga. Ezeket el sem tudták volna képzelni az 1900-as években, pedig akkor is volt sport: hobbiból is mozogtak, de a versenysport is működött, számtalan egyesület létezett akkoriban. A Life.hu kiemelt témája a héten a sport, ennek apropóján pedig megmutatjuk, hogyan mozogtak Magyarországon 100 éve.

1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 1 / 19 Fortepan / Budapest Főváros Levéltára /Klösz György fényképei