Már kilenc mozifilmben bukkant fel Thorként, de a története folytatódni fog a 2027-re tervezett Bosszúállók: Titkos háborúban is. Addig pedig láthatjuk még Hemsworth-t egy új Mad Max-moziban (Furiosa) és a pankrátor Hulk Hogan életrajzi filmjében is. A szuperhős figurához pedig szuperhős külső is jár, amiért Chris Hemsworth keményen megdolgozik.

Chris Hemsworth sokat tesz tökéletes külsejéért

Minek köszönheti Chris Hemsworth tökéletes külsejét?

A 191 centiméteres magasságához már korábban is jelentős izomtömeg társult, de a Thor: Szerelem és mennydörgés kedvéért minden eddiginél nagyobbra és izmosabbra gyúrta ki magát. Rengeteg edzés és napi nyolcszori, pontosan megtervezett étkezés segítette abban, hogy a végére 105 kilót nyomott. Az ébredés után rögtön meditációval és jógával kezdi a napot, amire egy órát szán. Ezt követően reggelizik, a családjával tölt egy kis időt, majd elindul a konditerembe, ahol egy két óra kemény edzés vár rá. Főként magas intenzitású, intervallumedzéseket végez reggelente.