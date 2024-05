Christina Applegate: "a vécén ülve döbbentem rá, rémisztő, ahogy kinézek"

Applegate elmondta 2000-ben már nullás ruhákat viselt, és ekkor döbbent rá, hogy nem normális, amit csinál.

„A vécén ültem, és csak a csontjaim voltak, megrémültem a látványtól, tudtam, hogy változtatnom kell, de nem ment könnyen”

- mondta a színésznő.

Bár Applegate az évek során megtanulta szeretni a testét, a szklerózis multiplex diagnózisa után, körülbelül 45 kilót hízott. Hozzátette, ezt nagyon nehéz volt elfogadnia, pláne, hogy rosszindulatú kommentekkel is meg kellett küzdeni. Volt, aki azt írta neki, hogy biztos nem beteg, csak rosszul sikerült a plasztikai műtéte. Chistinánál a Dead to Me (Halott vagy) sorozat harmadik évadának forgatása alatt, 2021-ben állapították meg a betegséget, emiatt a felvételeket bottal és kollégái segítségével tudta végigcsinálni. Később bejelentette, hogy visszavonul.