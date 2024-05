Katalin hercegné állapotáról nyilatkozott Vilmos

Vilmos herceg a Scilly-szigeteken található St Mary's Community Hospitalban tett látogatást. A szigeten érdeklődtek nála afelől is, hogy van Katalin hercegné, akinek az állapota miatt rengetegen aggódnak, mióta bejelentette, hogy tervezett hasi műtétje során rákot diagnosztizáltak nála.

Katalin hercegné állapota felől érdeklődtek Vilmosnál

Forrás: MTI/EPA/PA pool/Jonathan Brady

Katalin hercegné állapotáról nyilatkozott férje

A kötelességei teljesítése miatt utazott Vilmos a Scilly-szigetekre, amely egyébként a királyi család kedvenc nyaralóhelyeinek egyike, és itt beszélt arról is, hogy van Katalin. A hercegné "jól van" - mondta szűkszavúan Vilmos, akinek érkezésére a helyi általános iskola diákjai is vártak a rakparton. A helyiek azt is elárulták neki, bíznak benne, hogy ismét a szigeteken nyaralnak majd.

A királyi család tagjai mind nagyon óvatosan fogalmaznak, ha Katalinról van szó, de általában biztató hírekkel szolgálnak a hercegnéről, aki még nem tért vissza a feladatai teljesítéséhez, III. Károly király azonban már igen, és mint tudjuk, ezért nem tudott időt szakítani arra, hogy találkozzon Harryvel, amikor a herceg Londonban tartózkodott.