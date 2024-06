Bronz diéta: egyszerre fogyni és barnulni? Mi a titok?

Sokan vágyunk a tökéletes alakra, és a napbarnított hatású bőrszínre. Éppen ezért, ahogy elérkezik az első nyári hónap, azonnal törjük a fejünket, mégis mit tehetünk akkor, ha egész télen és tavasszal csak bámultuk a súlyzókat, és nem igazán tettünk a saját egészségünkért és testünkért. Mutatunk nektek egy olyan módszert, ami bronz diéta. Ez a módszer nem csak a kilók leadásában, de a barnulásban is hatásos lehet!

Barnulás és fogyás egyszerre? Lehetséges!

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2021 Maria Markevich/Shutterstock. No use without permission.

Bronz diéta

Mi az alapja?

Az úgynevezett bronz diéta az olyan ételek fogyasztását jelenti, amelyek elősegítik a bőr barnulását, miközben támogatják a fogyást is. Ez az étrend gazdag karotinoidokban, likopinban, E- és C-vitaminban, amelyek mind hozzájárulnak a bőr egészségéhez, tehát nem csak bronz, de puha, és selymes tapintású lesz minden egyes testrészünk! Az alacsony kalóriatartalmú ételeknek köszönhetően pedig még fogyhatunk is, szuper választás!

Miért fontos a megfelelő étrend a nyári időszakban?

A nyári időszakban különösen fontos, hogy odafigyeljünk arra, mit eszünk. A bőr egészsége szempontjából elengedhetetlenek a megfelelő vitaminok és tápanyagok, hiszen ezek segítenek megvédeni a bőrt a nap káros hatásaitól, és elősegítik az egyenletes barnulást. Ezen kívül a meleg időjárás miatt könnyebb, friss ételek fogyasztása is előtérbe kerül, amelyek nemcsak finomak, de segítenek a testsúlyunk megőrzésében, vagy éppen a csökkentésében is.

Milyen ételeket fogyasszunk a barnulás érdekében?

Zöldségek, gyümölcsök és magvak előnyben! A karotinoidokban gazdag ételek, mint a sárgarépa, az édesburgonya, és a spenót segítenek a bőr egészséges, napbarnított színének elérésében. A likopin, amely például a paradicsomban és a görögdinnyében található, hozzájárul a bőr védekezőképességének növeléséhez, tehát ha sok likopin tartalmú ételt eszel, kevesebb az esélye még annak is, hogy leégsz a tűző napon! Az E-vitamin és a C-vitamin is fontos elemei az egészségnek, illetve a fogyásnak is, ezeket az alkotóelemeket a legnagyobb mennyiségben a dióban, és a citrusfélékben találod, antioxidáns hatásuk révén pedig védik a bőrt a káros szabad gyököktől. Az ételek mellett pedig fontos a megfelelő mennyiségű hidratálás is, a nyári melegben ajánlott a napi minimum 3 liter víz fogyasztása. Ezzel nem csupán a bőrünket hidratáljuk, de beindul az anyagcserénk is, nem is beszélve a szervek egészséges működéséről! A bronz diéta tehát nem csak a fogyást és barnulást segíti, hanem az egészségünk fenntartását is.