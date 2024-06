A bőrünk nem felejt: a fényvédelem most fontosabb, mint eddig bármkor

Mire kell ügyelni?

Hajlamosak vagyunk csak épphogy eldolgozni a bőrünkön egy kevés naptejet, és már indulnánk is a tűző napra. Pedig az az általános szabály, hogy az arcra körülbelül negyed teáskanálnyi, vagyis két vastag ujjnyi (mutató- és középső ujj), míg a testre egy felespohárnyi adag kellene. Ha ezt helyesen betartanánk, akkor egy flakonnak körülbelül 10-12 alkalom után üresnek kellene lennie. Emellett arra is fontos ügyelni, hogy kétóránként mindenképpen krémezzük be magunkat, hiszen az izzadás miatt a fényvédő nagy mértékben veszít a hatékonyságából. Ha pedig vízbe megyünk vagy valamilyen fizikai munka, netán sport miatt extrán kimelegedtünk, akkor egyből kenjünk a bőrünkre újra elegendő mennyiségű naptejet.

Miért kell külön?

Sokan nem értik azt, hogy miért van szükség külön arcra és testre való fényvédőre. Mivel az arcon, a nyakon és a dekoltázson sokkal vékonyabb és érzékenyebb a bőr, ráadásul elsőként ezeket éri a napsugár, ezért kiemelten fontos a védelmük. Keressünk speciálisan erre a területre való, minél magasabb faktorszámú fényvédőt.