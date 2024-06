Formás vádlit szeretnél? Íme egy gyors és hatékony megoldás

Gyakorlatilag ha a lábszár izomzatának a tömege alacsony vagy kevés, tehát nem elég tömeges, akkor ezt szilikonimplantátummal lehet pótolni. Egy apró, a térd hajlatában ejtett metszés után behelyezhető az implantátum, gyakorlatilag a hajlat funkcióját semmilyen módon nem rontja. Elég ritka a szövődmény az ilyen beavatkozások után. Itt az implantátum elmozdulásának is kicsi az esélye, mert erős izomhártya alá helyezzük be. Gyors, hatékony és egyben látványos műtét, amit helyi érzéstelenítésben és altatásban is végeznek, de inkább az utóbbival ajánlott