5 dolog, amit sose csinálj az első randin, ha kedves az életed – A pártaláló mentor válaszol

Tökéletes a sminkünk, a napok óta tervezgetett outfit már rajtunk, a szoba pedig parfümfelhőtől édes. A szívünk hevesen zakatol, hiszen első randira megyünk a kiszemeltünkkel. Ismerős a szituáció? Akkor biztosan azt is tudod, hogy milyen kellemetlenül tud elsülni egy első randi, ha nem figyelünk bizonyos dolgokra. Bánitzky Kata pártaláló mentor most összegyűjtött 5 olyan tiltólistás dolgot, amit sose csináljunk az első randin.

Vannak dolgok, amiket jobb elkerülni az első randin a pártaláló mentor szerint.

Forrás: Shutterstock

Gyerekvállalás és exek: 5 dolog, amit sose csinálj az első randin

Bár az első randi célja az ismerkedés, vannak olyan témák, amiket jobb kerülni. A legfontosabb dolog azonban, amit érdemes megfogadni már az indulásnál felmerül.

1. Soha ne üljünk be a férfi kocsijába, ha eddig sosem találkoztunk

Talán egyértelműnek, sőt, lovagiasnak is tűnik a gesztus, hogy a férfi eljön értünk a hintóval, a pártaláló mentor szerint jobb ezt elkerülni az első randin, nem is véletlenül.

„Alapszabály, hogy vadidegen autójába ne üljünk be. Ne várjuk el, hogy eljöjjön értünk a partner, találkozzunk inkább a helyszínen egymással. Ennek leginkább biztonsági okai vannak, hiszen nem tudhatjuk, milyen személy is az illető, de fontos az is, hogy önállóan is ki tudjunk menekülni egy kínos helyzetből. Ez pedig nem megy, ha a randipartnertől függünk, mert ő vitt volna haza minket" – javasolja Bánitzky Kata, aki szerint ezt betartva sok kínos dologtól meg tudjuk óvni magunkat.

2. Ne beszéljünk az exekről

Nyilván meg lehet említeni, pláne, hogy sokszor a nők kérdeznek rá, de kerüljük el azt a kínos beszélgetést, hogy az előző kapcsolatot ecseteljük a másiknak.

Ilyenkor valójában arra kíváncsi az ember, hogy mióta szingli a másik, hiszen ebből sok mindent le lehet szűrni. Így érintőlegesen, ha megkérdezi a másik mondjuk el, de ne menjünk bele mélységében

– tanácsolja a pártaláló mentor.

Vannak bizonyos témák, amiket inkább ne hozzunk fel, ha nem akarunk kínos beszélgetésbe keveredni.

Forrás: Shutterstock

3. Gyerektéma, családalapítás

Ez szintén egy olyan kényes téma, ami nem feltétlenül komfortos a másik félnek.

Persze van az az élethelyzet, amikor már prioritás ez a téma, de nem kell az első randin felhozni.



4. Ne interjúztassuk a másikat

Tudjuk, hogy nagyon kíváncsi vagy a másikra, de a kérdezősködés sokszor átmegy vallatásba, interjúztatásba. Ez mindenképpen kerülendő.