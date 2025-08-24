Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 dolog, amit sose csinálj az első randin, ha kedves az életed – A pártaláló mentor válaszol

Shutterstock - Prostock-studio
tiltólista első randi párkapcsolat tanács
Kis Dalma Róza
2025.08.24.
A randizási szakasz egy izgalmas időszak. Az első randin keltett benyomás pedig egy sarkalatos pont, hiszen itt dől el sok minden bennünk és a partnerünkben is. Épp ezért nem mindegy, hogy mit csinálunk, vagy mondunk az első alkalomkor.

Tökéletes a sminkünk, a napok óta tervezgetett outfit már rajtunk, a szoba pedig parfümfelhőtől édes. A szívünk hevesen zakatol, hiszen első randira megyünk a kiszemeltünkkel. Ismerős a szituáció? Akkor biztosan azt is tudod, hogy milyen kellemetlenül tud elsülni egy első randi, ha nem figyelünk bizonyos dolgokra. Bánitzky Kata pártaláló mentor most összegyűjtött 5 olyan tiltólistás dolgot, amit sose csináljunk az első randin.

első randi, tanács, pártaláló mentor, tilos Passionate couple making love in car. Attractive blonde in elegant black dress and handsome businessman in suit are kissing in car.
Vannak dolgok, amiket jobb elkerülni az első randin a pártaláló mentor szerint. 
Forrás: Shutterstock

Gyerekvállalás és exek: 5 dolog, amit sose csinálj az első randin

Bár az első randi célja az ismerkedés, vannak olyan témák, amiket jobb kerülni. A legfontosabb dolog azonban, amit érdemes megfogadni már az indulásnál felmerül.

1. Soha ne üljünk be a férfi kocsijába, ha eddig sosem találkoztunk

Talán egyértelműnek, sőt, lovagiasnak is tűnik a gesztus, hogy a férfi eljön értünk a hintóval, a pártaláló mentor szerint jobb ezt elkerülni az első randin, nem is véletlenül.
„Alapszabály, hogy vadidegen autójába ne üljünk be. Ne várjuk el, hogy eljöjjön értünk a partner, találkozzunk inkább a helyszínen egymással. Ennek leginkább biztonsági okai vannak, hiszen nem tudhatjuk, milyen személy is az illető, de fontos az is, hogy önállóan is ki tudjunk menekülni egy kínos helyzetből. Ez pedig nem megy, ha a randipartnertől függünk, mert ő vitt volna haza minket" – javasolja Bánitzky Kata, aki szerint ezt betartva sok kínos dologtól meg tudjuk óvni magunkat.

2. Ne beszéljünk az exekről

Nyilván meg lehet említeni, pláne, hogy sokszor a nők kérdeznek rá, de kerüljük el azt a kínos beszélgetést, hogy az előző kapcsolatot ecseteljük a másiknak. 

Ilyenkor valójában arra kíváncsi az ember, hogy mióta szingli a másik, hiszen ebből sok mindent le lehet szűrni. Így érintőlegesen, ha megkérdezi a másik mondjuk el, de ne menjünk bele mélységében

 – tanácsolja a pártaláló mentor.

első randi, tanács, pártaláló mentor, tilos Passionate couple making love in car. Attractive blonde in elegant black dress and handsome businessman in suit are kissing in car.
Vannak bizonyos témák, amiket inkább ne hozzunk fel, ha nem akarunk kínos beszélgetésbe keveredni. 
Forrás: Shutterstock

3. Gyerektéma, családalapítás

Ez szintén egy olyan kényes téma, ami nem feltétlenül komfortos a másik félnek. 

Persze van az az élethelyzet, amikor már prioritás ez a téma, de nem kell az első randin felhozni.


4. Ne interjúztassuk a másikat

Tudjuk, hogy nagyon kíváncsi vagy a másikra, de a kérdezősködés sokszor átmegy vallatásba, interjúztatásba. Ez mindenképpen kerülendő.

„Ez a nőkre sokkal inkább jellemző. Sok férfi érzi úgy, mintha állásinterjún lenne, mert sok nő elköveti azt a hibát, hogy pontosan tudja, mit szeretne a másikról megtudni és kizárólag az erre irányuló kérdésekre fókuszál. Legyen helyette őszinte kíváncsiság, értő figyelem. Akkor érdemes randizni, ha tényleg kíváncsi vagyok a másik emberre. Akarjam megismerni és ne arra irányuljon a beszélgetés, hogy a check list alapján vajon mennyire felel meg nekem. Ez lényeges különbség. Az értő figyelem mindig a másikra hangolt, s ettől lesz egyébként egyedi a beszélgetés. Annak a két embernek a közös élménye, akik akkor, abban a pillanatban találkoznak" – javasolja Bánitzky Kata.

5. Ne telefonozzunk

Az ötödik főbenjáró bűn pedig a telefonozás, ami roppant kínos tud lenni a másik félnek. 

Ha leülünk valakivel randevúzni, akkor adjuk meg a tiszteletet, tegyük el a telefont, halkítsuk le. Ugyanis elvonja a figyelmünket, ha a másik folyton rápillant a telefonjára, látja, hogy ki keresi. Fókuszáljunk inkább egymásra

 – zárja rövidre a pártaláló mentor, aki szerint az első randi nem is valódi randi, inkább egy ismerkedős beszélgetés. 

Nem kell, hogy tétje legyen, hogy mindenképpen kifusson valahová. Itt valójában csak eldöntjük, hogy egyáltalán akarunk-e a másikkal még tovább beszélgetni. Épp ezért Kata az intimitást sem javasolja az első randin. Persze vannak kivételek, de a szakértő szerint az intimitást sokkal jobb felépíteni, ettől lesz izgalmas az ismerkedés. Van egy varázsa, így ha nem „lőjük le” az első alkalommal, sokkal jobban fogjuk kívánni egymást később. 

