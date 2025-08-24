5 dolog, amit sose csinálj az első randin, ha kedves az életed – A pártaláló mentor válaszol

Tökéletes a sminkünk, a napok óta tervezgetett outfit már rajtunk, a szoba pedig parfümfelhőtől édes. A szívünk hevesen zakatol, hiszen első randira megyünk a kiszemeltünkkel. Ismerős a szituáció? Akkor biztosan azt is tudod, hogy milyen kellemetlenül tud elsülni egy első randi, ha nem figyelünk bizonyos dolgokra. Bánitzky Kata pártaláló mentor most összegyűjtött 5 olyan tiltólistás dolgot, amit sose csináljunk az első randin.
Bár az első randi célja az ismerkedés, vannak olyan témák, amiket jobb kerülni. A legfontosabb dolog azonban, amit érdemes megfogadni már az indulásnál felmerül.
Talán egyértelműnek, sőt, lovagiasnak is tűnik a gesztus, hogy a férfi eljön értünk a hintóval, a pártaláló mentor szerint jobb ezt elkerülni az első randin, nem is véletlenül.
„Alapszabály, hogy vadidegen autójába ne üljünk be. Ne várjuk el, hogy eljöjjön értünk a partner, találkozzunk inkább a helyszínen egymással. Ennek leginkább biztonsági okai vannak, hiszen nem tudhatjuk, milyen személy is az illető, de fontos az is, hogy önállóan is ki tudjunk menekülni egy kínos helyzetből. Ez pedig nem megy, ha a randipartnertől függünk, mert ő vitt volna haza minket" – javasolja Bánitzky Kata, aki szerint ezt betartva sok kínos dologtól meg tudjuk óvni magunkat.
Nyilván meg lehet említeni, pláne, hogy sokszor a nők kérdeznek rá, de kerüljük el azt a kínos beszélgetést, hogy az előző kapcsolatot ecseteljük a másiknak.
Ilyenkor valójában arra kíváncsi az ember, hogy mióta szingli a másik, hiszen ebből sok mindent le lehet szűrni. Így érintőlegesen, ha megkérdezi a másik mondjuk el, de ne menjünk bele mélységében
– tanácsolja a pártaláló mentor.
Ez szintén egy olyan kényes téma, ami nem feltétlenül komfortos a másik félnek.
Persze van az az élethelyzet, amikor már prioritás ez a téma, de nem kell az első randin felhozni.
Tudjuk, hogy nagyon kíváncsi vagy a másikra, de a kérdezősködés sokszor átmegy vallatásba, interjúztatásba. Ez mindenképpen kerülendő.
„Ez a nőkre sokkal inkább jellemző. Sok férfi érzi úgy, mintha állásinterjún lenne, mert sok nő elköveti azt a hibát, hogy pontosan tudja, mit szeretne a másikról megtudni és kizárólag az erre irányuló kérdésekre fókuszál. Legyen helyette őszinte kíváncsiság, értő figyelem. Akkor érdemes randizni, ha tényleg kíváncsi vagyok a másik emberre. Akarjam megismerni és ne arra irányuljon a beszélgetés, hogy a check list alapján vajon mennyire felel meg nekem. Ez lényeges különbség. Az értő figyelem mindig a másikra hangolt, s ettől lesz egyébként egyedi a beszélgetés. Annak a két embernek a közös élménye, akik akkor, abban a pillanatban találkoznak" – javasolja Bánitzky Kata.
Az ötödik főbenjáró bűn pedig a telefonozás, ami roppant kínos tud lenni a másik félnek.
Ha leülünk valakivel randevúzni, akkor adjuk meg a tiszteletet, tegyük el a telefont, halkítsuk le. Ugyanis elvonja a figyelmünket, ha a másik folyton rápillant a telefonjára, látja, hogy ki keresi. Fókuszáljunk inkább egymásra
– zárja rövidre a pártaláló mentor, aki szerint az első randi nem is valódi randi, inkább egy ismerkedős beszélgetés.
Nem kell, hogy tétje legyen, hogy mindenképpen kifusson valahová. Itt valójában csak eldöntjük, hogy egyáltalán akarunk-e a másikkal még tovább beszélgetni. Épp ezért Kata az intimitást sem javasolja az első randin. Persze vannak kivételek, de a szakértő szerint az intimitást sokkal jobb felépíteni, ettől lesz izgalmas az ismerkedés. Van egy varázsa, így ha nem „lőjük le” az első alkalommal, sokkal jobban fogjuk kívánni egymást később.
