Mi állhat a háttérben? Katalin hercegné a lakóhelye után a kinézetét is megváltoztatta

A királyi család egyik legnépszerűbb tagjaként Katalin hercegné, és a vele kapcsolatos hírek mindig is izgatták az emberek fantáziáját. Nem véletlen hát, hogy a követői mindig észreveszik a legapróbb változásokat is rajta. Így derült ki, hogy a hercegné a költözésük bejelentése után még egy fodrászt is felkeresett, és még jobban kiszőkítette a tincseit, amelyeket a nyár elején kezdett el cozy blonde stílusban hordani. A rajongók egy része örül neki, hogy Katalin megpróbálja lezárni a mögötte hagyott brutális évet, de sokan aggódnak is érte, hogy miért történik ez a rengeteg változás ilyen rövid idő alatt.

Katalin hercegné vasárnap már szőke tincsekkel jelent meg a templomban

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné élete fenekestül felfordult

Miután 1 évvel ezelőtt kiderült, hogy Katalin hercegné rákos megbetegessel küzd, minden a feje tetejére állt az életében. Kemoterápiás kezelésben kellett résztvennie, vissza kellett vennie a tempóból és egy csomó nyilvános megjelenését le kellett mondania. Miután szerencsésen tünetmentessé vált, csak szépen lassan tért vissza a feladataihoz, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a családi életére, mint korábban. Ennek nagyon örültek a rajongói és a férje Vilmos herceg is.

A nyár folyamán azonban valami megváltozott: Katalin hercegné drasztikusan lefogyott, új hajstílust kezdett hordani, és az arca is megváltozott. Ezután kiderült, hogy a férjével úgy döntöttek, hogy beköltöznek egy vidéki kúriába, ahová nem szeretnék magukkal vinni a személyzetük tagjait, hanem csak ötösben akarnak nyugalomban élni. Az új otthonuk miatt még néhány környéken élő családot is kilakoltattak, hogy még csak a közelben se legyenek hívatlan vendégek. Most pedig a Mirror szúrta ki, hogy a walesi család meglátogatott egy skót templomot Crathie Kirkben, ahová Katalin hercegné már szőke hajkoronával érkezett meg. Egyelőre nem tudni, hogy miért döntött úgy a hercegné, hogy változásokat eszközöl az élete szinte minden területén, de az biztos, hogy nagyon jól néz ki a szőke Katalin hercegné is.