Nemi betegségek, amiket összeszedhetsz a strandon - Ezekre figyelj!

Sajnos, ha sok olyan emberrel együtt fürdőzünk egy medencében – főleg meleg vízben –, akinek valamilyen nemi fertőzése van, azt bizony elkaphatjuk. Az olyan nemi betegségeket okozó baktériumok, mint a sarjadzó gombák – főleg a Candida – okozhatnak fertőzéseket, mint ahogy a fehér folyás kórokozója a Trichomonas vaginalis is életben maradhat a meleg vízben egy darabig. Ezek ráadásul nem csak terjednek, de el is szaporodhatnak a vízben és fertőzést okozhatnak.

Nemi betegségek a strandon

Forrás: Shutterstock

Nemi betegségek a strandon?

Fertőzések terjedése

Mielőtt életre szóló fogadalmat tennénk, hogy soha többé nem megyünk strandra, nehogy összeszedjünk valamit, jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a legtöbb nemi úton terjedő betegség valójában csak szexuális úton terjed, mint ahogy arról a neve is árulkodik.

És hogy elkaphatunk nemi úton terjedő betegséget a strandon? Természetesen igen, hiszen ez bárhol, bármikor megtörténhet, persze csak akkor, ha szexuális életet élünk valakivel. Ha épp a strandon tesszük ezt, akkor ott kaphatjuk el a fertőzést. Attól viszont nem kell félni, hogy ha egy medencében fürdünk egy nemi beteggel, vagy egy pohárból iszunk vele, esetleg közös mosdót használunk, akkor máris elkaptunk valamit.

A medencék esetében a klór remek munkát végez a baktériumok és vírusok elpusztításában. Ez, valamint az a tény, hogy a tipikus nemi úton terjedő betegségeknek szexuális interakcióra és szexuális váladékokra van szükségük a hatékony terjedéshez, szinte teljesen kizárják annak lehetőségét, hogy nemi úton terjedő betegséget kapjunk el a strandon csupán csak fürdőzés következtében. Ha viszont kedvünk támad egy kis huncutkodásra, akkor jobban tesszük, ha uralkodunk magunkon! A medencében folytatott szexuális kapcsolat ugyanis nagymértékben növeli a húgyúti és gombás fertőzések kockázatát. A nemi úton terjedő betegségek kórokozói csak addig nagylegények, amíg a testben vannak. Amint kikerülnek a testből, tehát például a medence vizébe vagy a WC-peremére, szinte azonnal elpusztulnak. A terjedéshez szexuális érintkezésre és nemi szervek közötti súrlódásra van szükségük.

Egyéb fertőzések

Ha nemi betegségeket nem is, de más csúnya fertőzéseket simán összeszedhetünk a strandon. Ennek esélyét jelentősen növeli, ha nem tartunk be néhány szabályt. Ilyen például, hogy ha elvágtuk az ujjunkat, lehorzsoltuk a könyökünket, vagy beleléptünk egy szilánkba, ami megvágta a lábunkat, akkor jobb, ha nem megyünk be a vízbe, amíg be nem gyógyul a sebünk. Az ugyanis tökéletes átjárót biztosít a fránya kórokozók, baktérium számára a kinti világ és a szervezetünk között. Magyarul a sebünkön keresztül bejut a baktérium. Bár a fertőtlenítők és a klór pusztítja a kórokozókat, a természetes vizekben, a medence partján, a strand kövezetén és a zuhanyzóban könnyen kerülhet a bőrünkre baktérium vagy gomba, ami a sebbe jutva fertőzést okoz. Ha nincs rajtunk sérülés, akkor is van némi esély a megfertőződésre, de lényegesen kisebb. A kórokozók igyekeznek megtapadni a bőrön, a szőrzeten és a nyálkahártyánkon, de ha strandolás után alaposan lefürdünk szappannal, akkor nem lesz semmi bajunk. A közös fürdőszobákban viszont mindig viseljük a papucsunkat, mert ha valaki előttünk gombás lábbal beállt a zuhanyozóba, akkor mi is megfertőződhetünk.

Ne idd ki a medencét!

Azzal is sokat teszünk az egészségünkért, ha nem vesszük a szánkba és nem nyeljük le a medence vizét. Különösen a langyos vagy meleg vizes medencék vízéből ne nyeljünk, mert minden széklettel szóródó baktérium és vírus egy bizonyos ideig életben marad, sőt a baktériumok gyorsan el is szaporodnak. Emiatt a lenyelt vízzel súlyos hasmenést szedhetünk össze.