A pletyka életben tart: ezért jó, ha másokról beszélünk a hátuk mögött

Tényleg a nők pletykásak?

Lássuk be, a pletyka szó hallatán a legtöbben sugdolózó nőket képzelünk el, és ha a képkeresőbe beírjuk, biztos, hogy szinte kizárólag nőket ábrázoló fotók jelennek meg a képernyőn. Pedig a valóságban a férfiak is pontosan annyit pletykálnak és pletykáltak mindig is - ha nem többet -, mint a nők. Csak ők másképp nevezik. Ennek a kifejezésnek nem volt negatív jelentése egészen az európai boszorkányüldözések idejéig, a 16. századig. Akkor viszont katalizátorává vált a boszorkánysággal és varázslással kapcsolatos vádaknak, ami a középkori kínzóeszközök embertelen használatához vezetett. Így kezdődött a szó negatív hírneve és sztereotípiája, mint „női beszéd”. Ezzel egyidőben viszont a férfiak legfontosabb programja az volt, hogy az újonnan létrejött angol kávéházakban beszélgettek. A műveltek és gazdagok exkluzív időtöltésének számított ez a program, és arra szolgált, hogy fitogtassák szellemiségüket és intellektuális tehetségüket. Itt született meg az a mítosz, hogy a nők pletykálnak, de a férfiak viszont komoly beszélgetéseket folytatnak. Pedig a valóságban technikailag a világon semmi különbség nem volt a két dolog között.