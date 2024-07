Testi tüneteket is okozhat a depresszió, ezekre a jelekre érdemes figyelni

Gyakran mondogatjuk, ha rossz kedvünk van, hogy „olyan depressziós vagyok”, de valójában a depresszió egy veszélyes és komoly betegség, amit nem szabad félvállról venni, hiszen statisztikák szerint a betegek 40-70%-ának vannak öngyilkossági gondolatai. Sokszor a betegség egyértelmű külső tényezők nélkül is megjelenhet, és teljesen elhatalmasodhat a betegen, aki reményvesztettnek, magányosnak érzi magát, fásult lesz, képtelen örömet érezni, és csökken a szexuális vágya is. A beteg fokozatosan nemcsak a napi tevékenységek, de a régebben imádott hobbik felé is elveszíti az érdeklődését. Emellett a depresszió testi tünetei is megkeserítik az érintettek életét, de ezekről sokszor nem is gondolnánk, hogy ezzel a mentális betegséggel vannak összefüggésben.

Változatosak lehetnek a depresszió testi tünetei.

Alvászavarok

A depresszió hatására a betegek egy része nehezen tud elaludni, de van, aki pont az ellenkezőjétől szenved, vagyis az egész napot át tudná aludni.

A depresszió testi tünetei közül a legijesztőbb a mellkasi fájdalom

Aki megtapasztalja ezt a tünetet, sokszor egyből szívinfarktusra gondol. A rémisztő mellkasi fájdalom mögött ez is állhat, sőt, akár más szívproblémák, tüdő- vagy gyomorproblémák is, így mindenképpen fel kell keresni az orvost, ha ezt tapasztalja valaki. Azonban sokszor a depresszió okozza, ami egyébként megnöveli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát is.

Állandó kimerültség

Sokszor a beteg hiába alszik eleget, sportol, eszik rendesen, semmi energiája nincsen. A depresszió és a fáradtság egymás negatív hatásait felerősítik, idővel a tünetek egyre rosszabbak lesznek.

Izom- és ízületi fájdalmak

A depresszió testi tünetei közül a legkellemetlenebb, amikor a beteg úgy érzi, hogy „mindene” fáj, testszerte jelentkezhetnek a problémák, akár az izmok, akár az ízületek sajoghatnak. Érdemes ezek esetében is először kizárni a szervi okokat egy alapos kivizsgálással.

Emésztési problémák

Az emésztőrendszerünk és az agyunk szoros kapcsolatban van egymással, nem véletlen, hogy extrém stressz hatására az egészséges emberek is gyomorpanaszokat tapasztalhatnak. A depresszió jelei közül az egyik az émelygés, ami sokszor gyomorfájással, hasmenéssel, vagy éppen szorulással társulhat.