A piros napokon TILOS ezt a népszerű gyümölcsöt enni – Nem véletlenül figyelmeztet a kínai orvoslás

A tested a menstruáció alatt nem épp egy wellnessközpont. Inkább olyan, mint egy sztrájkoló gyár. Minden gép zakatol, pár dolgozó túlórázik, és időnként valaki odacsap egy kalapáccsal a rendszerre. Próbálunk túlélni egy melegvizes palackkal, Netflixszel és valami nassolnivalóval - például egy gyümölccsel. Mert az jó, nem? Hát a kínai orvoslás szerint nem mindegy, mit eszünk ezeken a napokon.
A hagyományos kínai orvoslás (TCM) szerint a női ciklus nem csak hormonokról szól, hanem az energia – azaz a „qi” – áramlásáról is. Ilyenkor a test természetes ritmusa a melegítő, tápláló hatásokat kívánja, hogy támogassa a méhet és a véráramlást. És itt jön a képbe az a gyümölcs, amit naponta milliók fogyasztanak, de a menstruáció alatt valóságos sokkot okoz a méhednek.
Ez a gyümölcs pedig nem más, mint a banán.
Igen, a banán, amit annyiszor dicsérünk a káliumtartalma miatt. A reggeli zabkásád koronája, a turmixok lelke, dea kínai orvoslás szerint a menstruáció ideje alatt a legnagyobb ellenségem. Miért?
A kínai orvoslás a banánt „hideg természetű” ételként tartja számon, ami azt jelenti, hogy lehűti a test belső hőmérsékletét. Ez elsőre akár jól is hangozhat - hiszen ki ne szeretne egy kis „cooling effectet” kánikulában? Csakhogy a menstruáció alatti a test melegítő energiát igényel: a méh vérrel telítődik, a keringés felgyorsul, és ha ilyenkor hideget viszünk be, az - leegyszerűsítve - olyan, mintha egy forró fürdőbe jeges vizet öntenénk.
A hideg ételek - főleg a banán - „megfagyasztják” a méhet, gyengítik a lépet (ami a kínai orvoslás szerint kulcsszereplő a vértermelésben), és ez puffadáshoz, görcsökhöz, fáradtsághoz, sőt akár szabálytalan ciklushoz is vezethet.
Sara Jane Ho, a kínai etikettguru és TCM-rajongó TikTok-videójában nem finomkodik. Azt mondja, a menstruáció alatt inkább mondj le a gyümölcstálról, és válaszd a meleg, tápláló alternatívákat. Például egy csésze gyömbéres forró vizet, fahéjas teát vagy meleg leveseket - olyanokat, amik „belülről” simogatják meg a testedet, nem pedig jeges zuhanyként hatnak.
Persze, nem arról van szó, hogy a banán démonizálásával újabb étkezéssel kapcsolatos szorongásokat kellene kreálni - csupán arról, hogy jó tudni, mikor mit eszünk, és mi hogyan hat a testünkre. Főleg akkor, amikor amúgy is minden hormon egy jazzbandában játszik - külön ritmusban.
Szóval legközelebb, amikor piros napokon a kedvenc smoothie-dért nyúlnál, gondolj arra: lehet, hogy egy meleg leves többet segít, mint egy jeges banános ital. Legalábbis a kínai orvoslász szerint.
