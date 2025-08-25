A piros napokon TILOS ezt a népszerű gyümölcsöt enni – Nem véletlenül figyelmeztet a kínai orvoslás

A tested a menstruáció alatt nem épp egy wellnessközpont. Inkább olyan, mint egy sztrájkoló gyár. Minden gép zakatol, pár dolgozó túlórázik, és időnként valaki odacsap egy kalapáccsal a rendszerre. Próbálunk túlélni egy melegvizes palackkal, Netflixszel és valami nassolnivalóval - például egy gyümölccsel. Mert az jó, nem? Hát a kínai orvoslás szerint nem mindegy, mit eszünk ezeken a napokon.

A kínai orvoslás szerint sok étel befolyásolhatja a menstruációnkat.

A kínai orvoslás megmondja a tutit! Ezt a gyümölcsöt jobb, ha elkerülöd a menstruációd alatt

A hagyományos kínai orvoslás (TCM) szerint a női ciklus nem csak hormonokról szól, hanem az energia – azaz a „qi” – áramlásáról is. Ilyenkor a test természetes ritmusa a melegítő, tápláló hatásokat kívánja, hogy támogassa a méhet és a véráramlást. És itt jön a képbe az a gyümölcs, amit naponta milliók fogyasztanak, de a menstruáció alatt valóságos sokkot okoz a méhednek.

Ez a gyümölcs pedig nem más, mint a banán.

Igen, a banán, amit annyiszor dicsérünk a káliumtartalma miatt. A reggeli zabkásád koronája, a turmixok lelke, dea kínai orvoslás szerint a menstruáció ideje alatt a legnagyobb ellenségem. Miért?

A kínai orvoslás a banánt „hideg természetű” ételként tartja számon, ami azt jelenti, hogy lehűti a test belső hőmérsékletét. Ez elsőre akár jól is hangozhat - hiszen ki ne szeretne egy kis „cooling effectet” kánikulában? Csakhogy a menstruáció alatti a test melegítő energiát igényel: a méh vérrel telítődik, a keringés felgyorsul, és ha ilyenkor hideget viszünk be, az - leegyszerűsítve - olyan, mintha egy forró fürdőbe jeges vizet öntenénk.

A hideg ételek - főleg a banán - „megfagyasztják” a méhet, gyengítik a lépet (ami a kínai orvoslás szerint kulcsszereplő a vértermelésben), és ez puffadáshoz, görcsökhöz, fáradtsághoz, sőt akár szabálytalan ciklushoz is vezethet.

@sarajaneho In Traditional Chinese Medicine bananas are considered cold in nature—and cold foods can disrupt your body’s natural flow during your period. They weaken the Spleen and chill the uterus, which can lead to cramps, bloating, and poor circulation. So if you’re on your cycle, do your womb a favour: skip the fruit bowl and sip something warm instead. Check out “What TCM Says About Phlegm, Periods & Prosperity: Sara Jane Answers It All” - wherever you get your podcasts or watch it on YouTube - and leave your questions and comments for me to answer in later episodes! ♬ original sound - Sara Jane Ho

Sara Jane Ho, a kínai etikettguru és TCM-rajongó TikTok-videójában nem finomkodik. Azt mondja, a menstruáció alatt inkább mondj le a gyümölcstálról, és válaszd a meleg, tápláló alternatívákat. Például egy csésze gyömbéres forró vizet, fahéjas teát vagy meleg leveseket - olyanokat, amik „belülről” simogatják meg a testedet, nem pedig jeges zuhanyként hatnak.