Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 22 éves lánya bikiniben mutatta meg tökéletes testét - FOTÓ

Carys Zeta Douglas, Catherine Zeta-Jones lánya fürdőruhában mutatta meg tökéletes alakját: egy tengerészkék bikiniben pózol egy tóparton. A poszt alig néhány héttel azután született, hogy a fiatal nő júniusban bejelentette: diplomát szerzett a rangos Brown Egyetemen, a Watson Nemzetközi és Közügyek Intézetében.

Catherine Zeta-Jones lánya, Carys bikiniben

Forrás: Instagram

Catherine Zeta-Jones lánya nemrég diplomázott

Carys dimplomaosztójával a híres édesanyja, Catherine Zeta-Jones is elbüszkélkedett. Közös fotót posztolt, amihez ezt írta: „Az érettségi előtti éjszaka!!!! A legbüszkébb szülők vagyunk!!! És a java még csak most kezdődik!!!"

Az eseményről egyébként maga Carys is posztolt egy egész képgalériát, ezeken a fotókon is szerepel az édesanyja és az édesapja, Michael Douglas.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 2000-ben házasodtak össze New Yorkban, fényűző ceremónián. Két gyermekük született: Dylan, aki most 25 éves, és Carys, aki 22 éves. Zeta-Jones korábban úgy nyilatkozott, hogy gyermekeivel rendkívül szoros a kapcsolata. „A lányom és Dylan mindenben támogattak engem, nemcsak mint színészt, hanem egyszerűen mint embert is. Áldottnak érzem magam, hogy részei az életemnek” – mondta még 2022-ben a színésznő.