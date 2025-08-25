Kerüld el a gagyit: luxusnak hitt lakberendezési cuccok, amiktől azonnal szabadulj meg

A lakberendezés világában könnyű elcsábulni: egy csillogó tükör, egy fényűzőnek tűnő burkolat, vagy egy menőnek hitt színes fénycsík elsőre hívogató lehet. Csakhogy a luxus nem a villogásról szól, hanem az ízlésről – és van néhány berendezési tárgy, ami sosem fogja elérni a kívánt hatást, sőt, instant gagyivá teszi az otthonodat.

A lakberendezési tanácsok közül az egyik legfontosabb, hogy sose vidd túlzásba a tükröződő felületeket!

Forrás: Instagram

Ezeket a lakberendezési cuccokat dobd ki azonnal!

1. Tükrös bútorok – a „bling” csapdája

Egy teljesen tükrös szekrény vagy tükör tetejű asztal elsőre elegánsnak tűnhet, de valójában inkább takarítási rémálom. A foltok, ujjlenyomatok és porszemek szinte azonnal láthatók, és az összhatás inkább emlékeztet egy régi plázára, mint egy kifinomult enteriőrre. Ha nem akarod, hogy az otthonod egy óriási sminktükörre hasonlítson, kerüld az ilyen bútorokat, vagy maximum egyet engedj be az előszobába vagy a hálószobába.

2. Hideg burkolat – a jégkirálynő lakása

Lehet, hogy a márvány és a kőburkolat jól mutat egy mediterrán villában, de amikor minden helyiség ugyanazzal a rideg felülettel van lerakva – főleg egy 50 négyzetméteres panelben – az inkább nyomasztó. Ha pedig mindezt gagyi, márványutánzatos mintával fűszerezed, garantált az ízléstelen hatás. A lakberendezés lényege az otthonosság, nem a hűtőház-hangulat.

3. Dizájn könyvek – amikor a borító az egész sztori

Egy könyvespolc sokkal több, mint egy egyszerű lakberendezési elem.

Forrás: Shutterstock

A könyvek az otthon lelkét adják, de csak akkor, ha valóban el is olvasod őket. Az üres, kizárólag fotóháttérnek vásárolt, luxus divatházak logóival díszített kötetek maximum porfogónak jók. Egy valódi könyvespolc történeteket mesél, nem pedig egy katalóguslap hangulatát hozza.

4. Színes LED-csíkok – a diszkó nappali

A LED-fény tökéletes egy mozis és gamer paradicsomba, de a lakás más pontján könnyen ízléstelenné válhat.

Forrás: Shutterstock

A színes LED-csík a gagyi lakberendezés koronázatlan királya. Egy gamingszobában még lehet helye, de a hálóban vagy nappaliban legfeljebb vizuális stresszt és olcsó nightklub-hangulatot kelt. Ha modern fényeket akarsz, válassz rejtett, meleg tónusú világítást, ami tényleg luxust sugároz.

+1. A kevesebb mindig több

A kevés bútor sem jelent egyet a kellemes térrel, ha a lakberendezési stílusok összevisszaságában kell élned.

Forrás: Getty Images

Az igazi luxus nem a túlzásról szól. Az ízléstelen berendezés legtöbbször abból adódik, hogy túl sok látványelem zsúfolódik egy térbe. Hagyd érvényesülni a teret és a természetes fényt, így még a legegyszerűbb bútorok is elegánsnak tűnhetnek.